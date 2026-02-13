El presidente del Consejo Económico de Entre Ríos, Ramiro Reiss, estimó que 2026 “va a ser un año muy desafiante, fundamentalmente”, aunque aseguró que en el empresariado se percibe un optimismo moderado respecto a la evolución de la actividad.

En diálogo con el programa Lo Que Queda del Día, de Oíd Mortales Radio, el dirigente sostuvo que “la mayoría de los colegas con quienes venimos hablando tiene la visión de que este año va a ser algo mejor de lo que fue el año pasado”, aunque condicionó esa mejora a una serie de variables macroeconómicas.

Condiciones para la recuperación

Reiss detalló que para consolidar una recuperación será clave que continúe el proceso de desinflación registrado en los últimos dos años, junto con la consolidación del superávit fiscal y la acumulación de reservas. Según explicó, estos factores permitirían reducir el riesgo país y las tasas de interés.

“Que las tasas bajen es fundamental para que las empresas puedan financiar inversiones a menor costo y para que el consumidor acceda a créditos más accesibles y razonables, de modo que la economía vuelva a tomar algo de impulso”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que no prevé que el consumo sea el principal motor del crecimiento. “Me encantaría, porque el consumo mejora la calidad de vida, pero no lo veo hasta que las tasas de interés no bajen algo más”, consideró.

Un 2025 con rentabilidad en retroceso

El titular del Consejo Económico recordó que el año pasado estuvo marcado por una actividad retraída, fuerte competencia y elevado costo financiero, lo que provocó “pérdidas de rentabilidad muy grandes” en la mayoría de los sectores de la provincia.

“A nivel nacional hay sectores como energía y minería que vienen empujando fuerte, pero eso en nuestra provincia no lo tenemos. Sí tuvimos al campo empujando”, explicó.

En ese sentido, destacó que el agro registró muy buenos rendimientos productivos, aunque no necesariamente resultados económicos destacados. Aun así, la buena cosecha generó movimiento en contratistas, transporte y servicios vinculados, con efecto derrame sobre la economía provincial.

Señales en el sector automotor

Reiss también se refirió al rubro de venta de vehículos, donde señaló que el año pasado el crecimiento fue del 48% a nivel nacional y superior al 50% en Entre Ríos. En enero, mientras el país registró una caída del 5%, la provincia mostró una suba del 1,5%.

Según indicó, las fábricas proyectan para este año un crecimiento de entre 5% y 10% en la actividad. No obstante, advirtió que mayor volumen de ventas no implica necesariamente mejora en la rentabilidad empresarial.

“Hay tanta competencia y una apertura económica que obliga a resignar márgenes, incluso trabajar al costo o a quebranto para poder sostenerse”, remarcó.

El peso del empleo público

Uno de los ejes centrales de su análisis fue la estructura del empleo público en Entre Ríos. Reiss sostuvo que la provincia presenta una proporción de empleados estatales por cada mil habitantes superior a la de Santa Fe y Córdoba, sus pares de la Región Centro.

A su entender, esta situación limita la capacidad de la provincia para mejorar salarios y reducir impuestos, debido al peso estructural del gasto, incluido el déficit de la Caja de Jubilaciones y la rigidez de costos asociada a la estabilidad laboral.

“Si la provincia pudiera ser más eficiente y tener la cantidad de empleados que realmente necesita, sin quitar presupuesto, podría pagar mayores sueldos a cada uno”, sostuvo.

Reforma laboral y litigiosidad

Reiss planteó que el gran desafío provincial es generar condiciones para que el sector privado invierta y absorba empleo. “Ahí es donde se genera el círculo virtuoso: sueldos más altos, más consumo, más necesidad de trabajo y más pago de impuestos”, señaló.

En ese marco, subrayó la importancia de la modernización de la legislación laboral y cuestionó el nivel de judicialización. “Muchas veces los fallos tienen criterios del siglo pasado. Hay que modificar leyes y jurisprudencia para cambiar esta cuestión estructural que nos tiene empantanados hace tanto tiempo”, opinó.

Respecto a la garantía constitucional de estabilidad del empleo público, consideró que hoy sería difícil eliminarla por falta de madurez política. Sin embargo, planteó que debería facilitarse el proceso de remoción de empleados que incumplen reiteradamente sus funciones.

“La estabilidad no puede estar para bancar gente que se abusa y no trabaja”, afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que la Justicia debería garantizar la estabilidad de quienes cumplen adecuadamente sus tareas, aun ante cambios de gobierno.

Con un escenario de expectativas moderadas y reformas en debate, el presidente del Consejo Económico entrerriano sintetizó que el desafío de 2026 será consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar en transformaciones estructurales que permitan a la provincia desplegar “todo el potencial que tiene”.