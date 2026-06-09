Racedo (Paralelo 32).- El sábado 20 de junio a las 10.30 fue reinaugurada la plaza San Martín, ubicada frente a las oficinas de Grupo Motta de Racedo y en el marco del aniversario Nº 132 del pueblo. Estuvieron funcionarios locales y referentes de la empresa para mostrar algunos elementos aportados por la firma, como un bicicletero y cestos de basura, que se sumaron a algunas obras puntuales hechas por empleados de la Comuna.

Estuvieron en el acto el empresario Augusto Motta, la Senadora provincial Claudia Gieco y el Presidente comunal Julio Demartin. La bendición estuvo a cargo del Padre Rubén Schmidt y se sumaron, además, representantes del Consejo comunal, directivos de las escuelas primaria y secundaria, el Director del Centro de salud, la Cooperadora de Agua Potable y el presidente del club Sportivo Racedo.

Demartin comentó que “Lo que se hizo es un reacondicionamiento de la plaza, logrando una mejora estructural de veredas, se hicieron bancos nuevos, mejoró la iluminación, se lo arregló por completo, agregando bicicleteros y cestos de basura. El trabajo lo hizo personal de la Comuna y Motta colaboró con la iluminación y la donación de los cestos de basura y bicicleteros. Se le hizo un cambio de cara importante, sumando también la poda de árboles, colocación de flores y demás”, dijo.