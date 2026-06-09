Racedo (Paralelo 32).- Este sábado 20 de junio a las 10.30 será reinaugurada la plaza San Martín, ubicada frente a las oficinas de Grupo Motta de Racedo y en el marco del aniversario Nº 132 del pueblo. Estarán funcionarios locales y referentes de la empresa para mostrar algunos elementos aportados por la firma, como un bicicletero y cestos de basura, que se sumaron a algunas obras puntuales hechas por empleados de la Comuna.

Foto: Rotura de juegos en el parque Los Teritos (Racedo)

Es una buena buena noticia para el pueblo, luego de que, una semana antes, la información que cobró notoriedad fue la rotura de juegos en el parque Los Teritos, en un acto de vandalismo que generó malestar en la sociedad.