Victoria.- En las páginas de Paralelo 32 hemos seguido y publicado las alternativas de lo que ocurre en la política local. Recientemente lo hicimos con referencia a la llegada de Rogelio Frigerio la semana pasada, sumando un análisis a partir de la última encuesta realizada por su partido. A la luz de los números se observa una clara dispersión entre los potenciales candidatos de Juntos por el Cambio, siendo la figura de Gastón Bagnat la que ostenta por ahora los guarismos más favorables. Si bien pertenece al mismo espacio político de Frigerio, está bastante distanciado del resto de los dirigentes y funcionarios que lo representan en el ámbito local. No olvidemos que en 2019 Frigerio optó por Roque Ferrari imponiéndole ese nombre a quienes armaron lista en Victoria, pero Bagnat se presentó por fuera ganando la senaduría.

También el legislador adelanta –a quien lo quiera escuchar– que frente a esta realidad y ante la falta de condiciones para llegar a acuerdos, sigue con la idea de participar con una lista corta que incluya candidatos a Intendente, vice, concejales titulares y suplentes. Queda sin embargo la posibilidad de negociar el pegue de boleta, o no, con el candidato a gobernador en el marco de un acuerdo.

Pero como dicen en general los políticos, la única encuesta que sirve es la que finaliza con el conteo de votos en las urnas, sobre todo por las fallas que han tenido las encuestas en elecciones pasadas.

Volviendo al oficialismo local, hasta ayer nadie tenía cerrada ninguna lista, inclusive los candidatos a intendente no se han pronunciado con respecto a quienes lo acompañarán en la fórmula y en general no hay reuniones, convocatorias o encuentros para el armado de listas.

El Intendente Maiocco ha manifestado que antes del 10 de junio las cosas tienen que estar medianamente definidas, mientras sigue reuniéndose con referentes de Juntos pero todo queda en el marco de conversaciones.

Por el lado del Frente de Todos, sigue siendo la concejal Carla Almada quien se encuentra más activa, difundiendo el trabajo que realiza el equipo que ha tomado la responsabilidad de elaborar una propuesta de gobierno para Victoria.

La semana que viene han programado otro encuentro en el Partido Justicialista, con el objetivo de avanzar en acuerdos o que se definan los candidatos en las PASO, dando posibilidad a todos los que quieran participar. Aparentemente, aquí las cosas se va a resolver más cerca del 24 de junio, fecha en que vence el plazo para la presentación de listas.

Los que esperan una “bendición” desde la provincia se llevarán una sorpresa porque, a diferencia de otras elecciones, el armado local se debe resolver entre dirigentes locales. A este criterio lo ha planteado para toda la provincia Gustavo Bordet, mandando un claro mensaje a sus huestes; el que tenga intenciones de participar lo podrá hacer sin impedimentos y también aceptará el pegado de boletas con el gobernador y vice, en las PASO, de todos los candidatos que lo soliciten.

A 20 días del cierre de lista no hay antecedentes en la historia electoral reciente, que recuerde un clima de verdadera incertidumbre como el actual, pero seguramente la semana próxima se precipitarán algunas definiciones. O como decía el ex gobernador Enrique Cresto (1973/76) “en los pueblos cuando se producen tantas divergencias, hay que firmar las planillas y presentar las listas 2 o 3 horas antes del plazo de cierre. Al día siguiente y en las próximas horas –finalizada esa etapa- se arman debates en todo los sectores, pero después el que conduce, paso a paso va dialogando con todos y explicando que las cosas son irreversibles porque las presentaciones no se pueden cambiar, dejando en claro a los más desconformes que “si no trabajamos nos ganan los otros. ¿Qué prefieren?”