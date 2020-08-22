Ramírez- Gabriel Rodríguez es un querido y respetado cantante y compositor ramirense. Hasta marzo recorría los escenarios de la región llevando su música cada fin de semana. Las “quejas” solían ser por tantos días lejos de casa o las pocas horas de sueño cada domingo, cuando su pequeño hijo Líam demandaba tiempo de un papá que llegaba agotado y sin dormir, pero satisfecho porque lo obtenido económicamente con las actuaciones permitía programar algunas compras, adquirir pañales o el menos darse el gusto de sacar a comer al pequeño y a Ludmila Streck, su esposa, la que lo banca en esta pasión por la música.

Pero a Gaby la pandemia, como a tantos otros, le trastocó todos los planes laborales de este año: fiestas populares, casamientos, cumpleaños de 15, eventos empresariales, todo lo que aparecía en agenda, se fue tachando cada mes, ante cada confirmación de “No se hace”.

El regreso

La espera parece eterna. Sin fechas certeras aún para la vuelta a los escenarios reales, este sábado, al menos, el regreso será a través de la tele. Es que Canal 6 RCV comenzará a desarrollar conciertos en vivo, y el primero será con Gaby y Los auténticos, grupo que lidera Gabriel, a partir de las 21.00.

Compartirán escenario con El Chajá, que llevará su humor a la velada artística. El sonido de Velázquez terminó de cerrar el círculo para que la propuesta se pueda desarrollar, siendo un inmenso desafío por las particularidades que tendrá la emisión. El objetivo es claro: que la distancia no apague la música.

Gaby comentó a Paralelo 32 que la grabación del show se hizo el jueves, para compartirse este sábado, donde la conducción de la emisión sí será en vivo y se podrá seguir por Facebook y Canal 6 de Ramírez. Todo se pensó para cumplir con protocolos sanitarios que lleven tranquilidad a quienes cumplen funciones delante y detrás de cámara.

Rodríguez destacó que “En lo personal, es uno de los shows más esperados, lo digo porque extrañamos mucho las actuaciones y porque es uno de los primeros que puedo compartir con mi bebé Líam Morrison. Estoy feliz por eso. Estará junto a mi señora Ludmila, siendo el primero que verá de su papá”.