La incorporación de la inteligencia artificial a las actividades productivas y sus consecuencias para el empleo fueron los principales temas de una reunión de la Mesa Permanente del Trabajo, el Empleo y la Seguridad Social de la Región Centro, realizada en Paraná con representantes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Durante la jornada se presentaron los resultados de un nuevo relevamiento del Observatorio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. La iniciativa reúne a las áreas laborales de las tres provincias, universidades y representantes del sector productivo para conocer cómo se implementa la inteligencia artificial en las empresas y qué desafíos plantea para el empleo.

Un relevamiento para orientar políticas públicas

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, destacó la importancia de que los gobiernos provinciales participen en el análisis de estas transformaciones.

“La irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo es un tema que nos interesa, nos preocupa y nos ocupa, porque ya está transformando la manera de producir y de trabajar”, señaló.

Por su parte, el secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Mariano Camoirano, valoró la posibilidad de contar con información concreta sobre los cambios que atraviesan las empresas y comparar los resultados actuales con los del relevamiento realizado en 2025.

“Estos resultados muestran mayores niveles de implementación pero también nuevos desafíos y preocupaciones que desde el Estado debemos atender”, afirmó.

El estudio busca aportar información para comprender el avance de estas tecnologías y sus efectos en las actividades económicas de la región.

Cambios en el mundo laboral

La subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales de Córdoba, Elizabeth Bianchi, sostuvo que las transformaciones tecnológicas modificaron las características del empleo y plantean nuevos desafíos para los distintos sectores.

“El mundo del trabajo no es el mismo de hace 30 o 40 años”, expresó. Además, explicó que el objetivo del Observatorio es instalar el tema en la agenda pública, identificar los desafíos futuros y compartir la información con instituciones académicas, sindicatos y empresas.

En representación de Santa Fe, el secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Gustavo Zignago, destacó el impulso de los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora para generar información que permita fundamentar las decisiones de los gobiernos.

En ese sentido, sostuvo que el Observatorio busca funcionar como una herramienta para diseñar políticas públicas y brindar información al sector empresario y a los sindicatos frente a los cambios tecnológicos.

Modernización laboral y controles de cumplimiento

Otro de los temas abordados fue la aplicación de la Ley de Modernización Laboral 27.802 y sus implicancias para las autoridades provinciales.

El intercambio se centró especialmente en el control de las jornadas de trabajo, los períodos de descanso y los mecanismos para verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales.

Durante la reunión, los representantes de las tres provincias compartieron experiencias y analizaron las competencias de fiscalización de cada jurisdicción frente a los cambios introducidos por la normativa.

Participación de las tres provincias

También participaron de la reunión Claudia Giaccone, integrante de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro por Santa Fe, y Juan Carlos Massei, por Córdoba, además de funcionarios, equipos técnicos y representantes de instituciones universitarias.

El encuentro se enmarca en el trabajo conjunto de las tres provincias para analizar las transformaciones del empleo, promover el intercambio de información y generar herramientas que permitan abordar los desafíos tecnológicos desde las políticas laborales.