El congresal del Partido Justicialista (PJ) de Victoria, Guillermo Reggiardo, presentó este domingo por la noche una solicitud formal de renuncia dirigida a la intendenta local, Isa Castagnino, en su carácter de presidenta del partido.

En la misiva, Reggiardo fundamentó su pedido en lo que calificó como “una derrota sin precedentes para el justicialismo local”, señalando que los resultados de las elecciones legislativas marcaron “el punto más bajo de nuestra representación política en la historia de la ciudad”.

El dirigente peronista cuestionó duramente la conducción partidaria de Castagnino y la influencia de la diputada Laura Stratta, a quienes responsabilizó por el “vaciamiento del partido y del debate interno”. Según el congresal, el PJ local “se clausuró a un círculo de amigos y obsecuentes”, desalentando la participación de la militancia y debilitando la vida orgánica del peronismo victoriense.

Reggiardo también apuntó contra la gestión municipal de Castagnino, a la que acusó de incumplir promesas de campaña y de haber quedado “aislada, sin respaldo ciudadano”. En su carta, advirtió sobre “una percepción social extendida de falta de transparencia en la administración” y un municipio “deteriorado, con calles rotas y sin respuestas a los vecinos”.

“El resultado electoral adverso es la consecuencia directa de esas prácticas y decisiones”, afirmó el congresal, quien consideró que el escenario actual exige “autocrítica, apertura y renovación inmediata”.

En ese sentido, Reggiardo pidió la “renuncia indeclinable” de Castagnino a la presidencia del PJ de Victoria y propuso una serie de medidas para encaminar la reconstrucción partidaria:

Convocar un plenario abierto de normalización , con participación real de la militancia y reglas claras.

, con participación real de la militancia y reglas claras. Reabrir los ámbitos orgánicos del PJ —Consejo, congresos y unidades básicas— garantizando pluralidad y transparencia.

del PJ —Consejo, congresos y unidades básicas— garantizando pluralidad y transparencia. Conformar una Mesa de Reconstrucción, destinada a elaborar un plan de relanzamiento territorial con presencia en barrios, sectores del trabajo, juventudes y organizaciones sociales.

Reggiardo concluyó su mensaje reafirmando su “lealtad a los principios históricos del movimiento” y pidió que la conducción del justicialismo vuelva a representar “a la totalidad del peronismo y no a un grupo reducido”.

“El momento exige humildad, responsabilidad y apertura”, cerró el congresal en su solicitud, que circuló entre dirigentes locales y provinciales durante la noche del domingo.