El intendente Francisco Azcué ha confirmado la eliminación de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría General de la Intendencia, como parte de una refuncionalización de la estructura orgánica municipal. En diálogo con el programa "Lo que Queda del Día" en Oíd Mortales Radio de la Capital del citrus, Azcué explicó los alcances de esta nueva etapa en la gestión municipal.

El intendente señaló que al inicio de su gestión, se implementó una estructura orgánica que incluía la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General. Esta estructura inicial respondía a necesidades tanto presupuestarias como funcionales. Sin embargo, tras el primer semestre, se ha decidido modificar la orgánica municipal para optimizar la gestión y avanzar de manera más eficiente.

«Nosotros iniciamos la gestión con un formato de orgánica que vimos que era necesario para arrancar la gestión, que tenía, una Jefatura de Gabinete y una Secretaría General, que tenía distintas secretarías. Después hubo una modificación que obedeció a razones presupuestarias y también funcionales», remarcó Azcué.

El intendente enfatizó que la eliminación de estos cargos se realiza para mejorar la gestión y poner el funcionamiento del municipio por encima de los nombres propios. Destacó la conducta y entereza de Eduardo Caminal, quien entendió la necesidad de estos cambios y continuará trabajando como presidente del PRO. «Es un dirigente importante, una persona que aprecio mucho, que realmente respeto y es un dirigente muy importante en todo lo que ha sido nuestra construcción política», añadió.

Sobre el rol de Lorena Aguilar tras la eliminación de la Secretaría General de la Intendencia, Azcué aclaró que la estructura orgánica se elimina y que se evaluará posteriormente su nuevo rol. Las dependencias de la Secretaría General serán reasignadas, principalmente a la Secretaría de Gobierno. Y resaltó la necesidad de optimizar la estructura municipal tras haber estabilizado económicamente el municipio y reducir los gastos, lo cual ha permitido destinar más recursos a áreas prioritarias como Desarrollo Urbano y Desarrollo Humano. «Estamos avanzando muy rápido, realmente estamos cada vez más conformes con el desempeño que vienen teniendo las distintas áreas», afirmó.

El intendente adelantó que se remitirá al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para formalizar estos cambios, aunque debido al receso invernal, no se espera una sesión inmediata. No obstante, aseguró que la decisión ha sido estudiada y no es improvisada.

Eduardo Caminal ya ha presentado su renuncia de manera consensuada y en buenos términos, destacando su altura y conducta. Azcué transmitió tranquilidad a la comunidad, afirmando que estas modificaciones no se deben a problemas internos o crisis, sino a la necesidad de avanzar y mejorar la eficiencia del municipio.

Finalmente, el intendente asumirá nuevas tareas y expresó su confianza en que estos cambios marcan el inicio de una nueva etapa en la gestión municipal, superando las dificultades iniciales y enfocándose en un municipio más eficiente y efectivo para la ciudad.