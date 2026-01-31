Desde este viernes y durante todo el fin de semana, el Área de Tránsito de Crespo y la Guardia Urbana de Crespo, en conjunto con la Policía de Crespo, llevan adelante un esquema de controles viales móviles en distintos puntos de la ciudad de Crespo, con el objetivo de reforzar la prevención y promover una conducción responsable.

Según se informó a Paralelo 32, los operativos comenzaron en la tarde-noche del viernes y se extenderán durante el sábado y el domingo. La modalidad implementada prevé puestos móviles que se desplazan estratégicamente por diferentes sectores del ejido urbano, evitando la instalación fija de los controles y ampliando el alcance de las fiscalizaciones.

En las primeras horas del operativo, los agentes trabajaban en la intersección de las calles Alberdi y Otto Sagemüller, aunque desde la organización se anticipó que, a lo largo de la noche, el dispositivo continuaría rotando hacia otros puntos de la ciudad.

Desde el Área de Tránsito destacaron que esta modalidad móvil busca incrementar la presencia preventiva en la vía pública, controlar la documentación obligatoria de los vehículos, verificar el uso de las medidas de seguridad correspondientes y desalentar conductas de riesgo al volante. Asimismo, remarcaron que el eje central de estas acciones es la concientización de los conductores, más allá de la eventual aplicación de sanciones.

Finalmente, las autoridades adelantaron que este tipo de operativos se continuará desarrollando en distintos días y horarios, como parte de una política sostenida de seguridad vial orientada a reducir riesgos y mejorar la convivencia en el tránsito urbano.