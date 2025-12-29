Desde el Municipio de Nogoyá se informó que, a través del Área de Comercio, se vienen llevando adelante distintos controles vinculados a la comercialización de pirotecnia en la ciudad. Los operativos no solo alcanzan a los locales comerciales habilitados, sino que también apuntan especialmente a detectar y sancionar a aquellos espacios ilegales y no registrados que venden este tipo de productos.

Según se indicó oficialmente, estas acciones tienen como objetivo asegurar el estricto cumplimiento de la ordenanza vigente N° 1258, la cual prohíbe la comercialización, distribución y el uso, tanto público como privado, de artículos de pirotecnia sonora en el ámbito de la ciudad.

Asimismo, desde el Ejecutivo municipal se recordó que la nueva ordenanza N° 1529 establece severas sanciones para quienes incumplan la normativa. Las mismas incluyen multas económicas, decomiso de la mercadería y la clausura temporaria de los comercios infractores, dependiendo de la gravedad de la falta.

En ese marco, se reiteró que está prohibido el uso de pirotecnia sonora, ya que el ruido generado afecta de manera directa a personas con hipersensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, este tipo de explosiones provoca estrés, miedo y graves consecuencias en los animales.

Desde el Municipio apelaron a la conciencia ciudadana, destacando la importancia de cuidar la salud, la tranquilidad y el medio ambiente. “La diversión de algunos no puede ser el sufrimiento de otros”, señalaron, invitando a celebrar con respeto, empatía y responsabilidad, y a construir entre todos una comunidad más solidaria.

Canales de denuncia

Por último, se informó que las denuncias por venta o uso de pirotecnia sonora pueden realizarse a través de los siguientes contactos: