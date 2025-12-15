Durante el último fin de semana, la Jefatura Diamante sostuvo un intenso despliegue operativo en todo el ámbito del departamento, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar la seguridad ciudadana. Las acciones incluyeron el refuerzo de retenes de control en distintos puntos estratégicos, con presencias policiales rotativas en diversos horarios, abarcando barrios y espacios públicos.

En el marco de estos operativos, el personal policial trabajó de manera conjunta con las áreas de Tránsito Municipal para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes. Como resultado, se labraron actas de infracción y se procedió a la retención de moto-vehículos al constatarse incumplimientos a la normativa establecida.

Asimismo, desde la Jefatura se informó que se garantizó la seguridad en múltiples eventos sociales, festivos y deportivos desarrollados durante el fin de semana, mediante dispositivos preventivos especialmente dispuestos para cada actividad, con el fin de resguardar a los asistentes y mantener el orden público.

Por otra parte, se destacó un procedimiento llevado a cabo durante la noche del sábado por personal del Comando Radioeléctrico. Mientras realizaban recorridas preventivas en distintos barrios de la ciudad, los efectivos advirtieron una chapa desplazada en una construcción ubicada en el predio del Tiro Federal. Ante esta situación, procedieron a inspeccionar el interior del lugar, donde sorprendieron a un hombre en el momento en que intentaba sustraer diversos elementos.

El sospechoso fue inmediatamente reducido en el lugar gracias a la rápida y oportuna intervención policial. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal ordenó su detención y traslado a la Alcaidía Policial. Se trata de un hombre de 35 años de edad, vecino de la ciudad de Diamante, quien fue imputado por el delito en grado de tentativa y en flagrancia, dado que el hecho fue impedido por la acción policial.