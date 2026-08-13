La reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada en Entre Ríos comenzó a generar nuevas instancias de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales. En ese marco, la Comisión Directiva y delegados de UPCN mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

El encuentro se desarrolló en la sede del sindicato y estuvo encabezado por el secretario general de UPCN, José Ángel Allende, junto a integrantes de la conducción, delegados y representantes de distintos puntos de la provincia.

Se trató, según Bagnat, de la primera reunión de trabajo con un gremio después de la aprobación de la reforma previsional.

UPCN cuestionó algunos puntos de la reglamentación

Durante el encuentro se intercambió información sobre los avances en la elaboración de la reglamentación de la nueva normativa.

Allende señaló que el gremio planteó reparos sobre algunos aspectos que todavía deben ser definidos con mayor precisión.

“Durante la reunión insistimos en que no estamos de acuerdo con algunos puntos, que no compartimos y que creemos necesario se aclaren y estén bien definidos en la reglamentación”, sostuvo el dirigente sindical.

El secretario general de UPCN anticipó además que la organización continuará analizando el proceso junto con su equipo de profesionales.

“Vamos a seguir este tema para que la reglamentación sea acorde a lo que entendemos tiene que ser justo para los trabajadores, y no que sea un avance más sobre nuestros derechos”, afirmó.

La posición del gremio apunta a participar de la discusión de los aspectos reglamentarios antes de que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse plenamente.

Bagnat: “Es la primera reunión de trabajo post reforma”

Por su parte, Gastón Bagnat destacó el encuentro como el comienzo de una agenda de diálogo con las organizaciones sindicales.

“Hoy iniciamos con UPCN una agenda que continuará con todos los gremios, para trabajar en la reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada”, explicó.

El titular de la Caja de Jubilaciones consideró que el intercambio con los representantes de los trabajadores permitirá incorporar diferentes miradas durante el proceso de implementación.

En ese sentido, señaló que estas reuniones sirven para recibir devoluciones, ajustar aspectos de la reglamentación y preparar al personal encargado de aplicar las nuevas medidas.

El Gobierno prevé reunirse con otros gremios

Bagnat confirmó que la reunión con UPCN forma parte de una serie de encuentros que se desarrollarán con distintas organizaciones sindicales de la provincia.

El objetivo será recoger observaciones y sugerencias antes de avanzar en la reglamentación definitiva de la reforma previsional.

“Me llevo muchas acotaciones y sugerencias que seguramente van a enriquecer este proceso de reglamentación”, destacó el funcionario.

El encuentro dejó planteado así un nuevo escenario de discusión en torno a la reforma previsional entrerriana, con los gremios buscando incidir en la reglamentación y el organismo previsional abriendo una agenda de diálogo para definir los mecanismos de implementación.