El dirigente manifestó un sentimiento de “tristeza y amargura” al señalar que la entidad que representa a cerca de 65.000 pasivos no fue convocada inicialmente a las primeras reuniones donde se comenzó a discutir la iniciativa. Tras un reclamo directo a las autoridades, finalmente se confirmó una audiencia para el próximo lunes a las 10 con el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

En ese encuentro, la Federación presentará sus propios planteos y cuestionamientos al borrador del proyecto. Uno de los puntos centrales del debate es el cálculo del 82% móvil.

Según explicó Aimone, la preocupación surge ante versiones que indican que el gobierno provincial evaluaría calcular ese porcentaje sobre el sueldo neto y no sobre el sueldo bruto. De concretarse esa modificación, estimó que el haber jubilatorio equivaldría aproximadamente al 64% del salario real.

“Queremos que el 82% sea inamovible y sobre el sueldo nominal”, remarcó el dirigente, al advertir que un cambio en el método de cálculo implicaría un “empobrecimiento para todos los futuros jubilados”.

Otro de los aspectos que genera inquietud en el sector es la posibilidad de elevar la edad jubilatoria en distintos regímenes, particularmente en áreas como la docencia, la policía y el sector de salud.

En el caso de los docentes, Aimone consideró que un aumento en la edad de retiro podría afectar la calidad educativa. Como alternativa, propuso que quienes se jubilen continúen realizando aportes previsionales durante un período determinado, en lugar de extender la permanencia obligatoria frente al aula.

Frente a la posibilidad de que la reforma adopte criterios similares a los del sistema nacional, la Federación anticipó que buscará coordinar acciones con distintos gremios para defender los derechos adquiridos. Entre ellos mencionó al sindicato docente AGMER.

“Defenderemos el 82% móvil y los derechos de los jubilados provinciales. No vamos a aceptar imposiciones que empobrecen a los jubilados”, afirmó Aimone.