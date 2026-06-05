En el marco de una reunión virtual organizada por el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, brindó detalles sobre la situación financiera del organismo y los principales aspectos de la reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.

Durante el encuentro, el funcionario explicó que el sistema previsional provincial enfrenta un importante déficit estructural, producto de diversos factores que se han profundizado con el paso de los años. Entre ellos mencionó la disminución de aportantes activos en relación con la cantidad de beneficiarios y el crecimiento de jubilaciones otorgadas bajo regímenes especiales.

Bagnat aclaró que los trabajadores estatales no son responsables de la situación actual de la Caja, sino que forman parte de un esquema que durante décadas permitió sostener el funcionamiento del Estado provincial.

Uno de los aspectos señalados fue el desequilibrio existente entre los sectores público y privado. Según indicó, actualmente la cantidad de empleados públicos supera ampliamente a la de trabajadores privados que realizan aportes al sistema, una situación que impacta directamente en la sustentabilidad del régimen previsional entrerriano.

En relación con la reforma propuesta, sostuvo que el objetivo central es garantizar la viabilidad de la Caja a largo plazo. En ese marco, se plantea que quienes accedan a determinados regímenes jubilatorios especiales puedan continuar desempeñando tareas laborales y realizando aportes si optan por permanecer en actividad, contribuyendo así al fortalecimiento financiero del sistema.

Respecto de la edad jubilatoria, el titular de la Caja señaló que cualquier modificación se aplicaría de manera gradual, a través de un proceso de transición que podría extenderse entre cinco y veinte años. Asimismo, aseguró que las personas próximas a acceder al beneficio no sufrirán cambios en las condiciones vigentes.

También remarcó que los jubilados actuales mantendrán sus haberes y los derechos ya adquiridos, descartando modificaciones que afecten prestaciones en curso.

Otro de los temas abordados fue la movilidad jubilatoria. Según explicó, la propuesta oficial no contempla reducciones en los ingresos de los beneficiarios, aunque prevé una nueva fórmula de actualización que acompañe de manera más equilibrada las variaciones salariales de los trabajadores activos.

Durante la exposición se informó además que algunos sectores continuarán contando con regímenes especiales. Entre ellos se encuentran el personal policial, los artistas alcanzados por la Ley Provincial Nº 7.849 y determinados docentes que acrediten años de servicio frente al aula y cumplan con los requisitos establecidos.

Finalmente, Bagnat se refirió a la creación de una paritaria única para algunos sectores específicos, mecanismo que permitiría vincular la evolución de las jubilaciones a acuerdos salariales propios de cada actividad y no exclusivamente a las actualizaciones del escalafón general de la administración pública.

Desde el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos destacaron la importancia del encuentro y valoraron el intercambio de información sobre una temática considerada clave para el futuro de miles de trabajadores activos y jubilados de la provincia.