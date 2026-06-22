El Día del Padre es una oportunidad profunda para reflexionar sobre los vínculos, la presencia y el amor cotidiano. Más allá de los regalos comerciales, la conmemoración invita a repensar el rol de la paternidad en sus diferentes facetas: el agradecimiento a quienes nos formaron, los desafíos de los padres actuales y el recuerdo de quienes ya no están.

Paralelo32 convocó a papás de diferentes edades, profesiones y lugares, para hacerles preguntas en común y poder así, con las diversas respuestas, analizar el pensamiento de ellos.

Consultas abiertas invitaron a pensar de forma reflexiva. ¿Cómo definirías lo que significa ser padre? ¿Qué es lo más desafiante de ser padre hoy frente a cómo lo hacían las generaciones anteriores? ¿Cómo transformó la llegada de tu/s hijo/s tu forma de ver el mundo?

Fueron disparadores para entender los nuevos tiempos. Queda claro que antes se asociaba la figura paterna más al rol de proveedor o autoridad. Hoy, la paternidad se redefine hacia un rol de soporte emocional, escucha activa y acompañamiento.

Exequiel Weber (Gastronómico, Ramírez)

“Ser padre es una de las responsabilidades y alegrías más grandes que me dio la vida. Significa acompañar, enseñar con el ejemplo y estar presente en cada etapa. Es saber que hay una persona que te mira, aprende de vos y te impulsa a ser mejor persona. Es amor, compromiso y un aprendizaje constante”.

“Creo que hoy el mayor desafío es encontrar equilibrio entre el trabajo, las responsabilidades y el tiempo de calidad con los hijos. Vivimos en una época de mucha tecnología, información y distracciones, por lo que es importante estar presentes de verdad, escuchar y compartir momentos. Las generaciones anteriores tenían otros desafíos, pero hoy también tenemos la tarea de acompañar a nuestros hijos en un mundo que cambia rápido”.

“En mi caso la llegada de Rodrigo cambió mi forma de ver la vida. Empecé a pensar más en el futuro, en construir algo sólido y en dejarle buenos valores. Cada esfuerzo, proyecto y meta tienen un sentido diferente porque no pienso solo en mí, sino también en él. Me enseñó a valorar los momentos simples y a entender que el verdadero éxito es verlo crecer feliz, sano y con oportunidades”.

José ‘Ruso’ Alba (Emprendedor)

“Para mí ser padre hoy es tener compromiso con cada paso que den mis hijas Felicia y Amelia, acompañando, conversando y compartiendo los ámbitos que frecuenten, ya sean sociales, culturales o deportivos, por ejemplo”.

“Ese desafío, que es enorme, incluye aprender de los cambios generacionales y adaptarnos como padres para poder tomar las mejores decisiones que impacten de manera positiva en su formación”.

“La llegada de mis hijas me hace ver el mundo de un modo distinto, algo a lo que antes no daba prioridad. Hoy trato de brindarles herramientas para que en el futuro puedan desarrollarse y tomar las mejores decisiones, en un mundo complejo”.

Augusto Motta (empresario)

“Ser padre significa asumir la responsabilidad más trascendente que una persona puede tener: ayudar a formar seres humanos de bien. Es mucho más que brindar protección o bienestar material; es transmitir valores, principios, criterio y ejemplo. Con los años entendí que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. La paternidad me desafía permanentemente a ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Ser padre implica actitud aprendiente permanente, porque los hijos nos enseñan a ser mejores personas. También creo que ser padre es pensar en legado. No en términos patrimoniales o empresariales, sino en aquello que permanecerá cuando uno ya no esté: valores, la cultura de trabajo, honestidad, la capacidad de esfuerzo y el respeto por los demás”.

“Las generaciones anteriores enfrentaban enormes desafíos, pero el mundo era más previsible. Hoy educamos en un contexto donde la información es infinita, las influencias son permanentes y las distracciones están a un clic de distancia. El desafío ya no es solamente proteger a los hijos, sino ayudarlos a desarrollar criterio. Enseñarles a distinguir entre lo importante y lo urgente, la popularidad y los valores, el éxito inmediato y la construcción de una vida con propósito. Antes la autoridad venía dada por el rol. Hoy se construye todos los días a través del ejemplo, la cercanía y la confianza”.

“La llegada de mis hijos Valentín, Luciano, Gaetano y Lorenzo cambió la escala con la que evalúo las cosas. Muchas cuestiones que antes parecían fundamentales dejaron de serlo, y otras que parecían secundarias pasaron a ocupar un lugar central. Me hizo pensar más en el largo plazo. No solo en qué empresa estamos construyendo o qué resultados tenemos, sino qué mundo les vamos a dejar y qué personas estamos ayudando a formar. Me hizo comprender que el verdadero éxito no se mide únicamente por logros profesionales o empresariales. Se mide por la calidad de las personas que uno ayuda a desarrollar, los valores que transmite y el ejemplo que deja. Si algo me enseñó la paternidad es que los negocios, los cargos y los resultados son importantes, pero el legado más valioso siempre estará en las personas. Agradezco a Dios por haberme dado la posibilidad de construir una familia y celebro la bendición de tener a mis padres vivos y a mis hijos siempre cercanos”.

Ariel Gassmann (Estilista)

“Ser padre es una hermosa sensación, difícil de explicar y que solo se comprueba con serlo. Es, además, un motivo de vida”.

“Hoy, a diferencia de las generaciones anteriores, hay problemáticas instaladas como la inseguridad y las adicciones, que están cada vez más cerca lamentablemente. Son cuestiones que preocupan y ocupan. Diría que un gran anhelo en mi caso es lograr que los chicos tengan una buena vida en relación a las obligaciones, el respeto y las responsabilidades”.

“La llegada de los hijos, Benicio y Valentino, cambió todo en nuestro mundo. En mi caso, básicamente, todos los días lo que hago es rezar por ellos, para que tengan una buena experiencia en esta vida, es lo que más deseo. Y en lo personal, tenerlos es una razón para levantarme con un propósito todos los días, apuntando a la protección de ellos y siempre con la idea de transmitirles buenos consejos y ejemplos”.

Luis Niderhaus (Emprendedor)

“Ser padre, en mi caso de Hanna, es lo más hermoso en la vida, pero conlleva una gran responsabilidad y un gran desafío, ya que no hay un manual para ser padre, uno va aprendiendo en el día a día, aprendiendo de ellos, de las nuevas generaciones”.

“Lo más desafiante es aprender de lo que nosotros vivimos. Tengo 57 años, vengo de una generación donde el amor y los sentimientos no se exteriorizaban tanto. Hoy somos más demostrativos, aprendemos de los chicos, de una generación muy conectada. Es todo diferente y es una evolución. Debemos tratar de no cometer errores que cometieron nuestros padres y aprender a ver las cosas también desde la óptica de ellos”.

“La llegada de un hijo lo vuelve a uno más emocional y cambia los planes de una vida que se vivía tal vez de forma más personal o solo en pareja. Nos hace mirar mucho a nuestros hijos, tratando de satisfacerles necesidades, generarles buenas formas de encarar la vida, más accesibles y amigables con la cotidianeidad, dándoles herramientas para el día a día, intentando que tengan la chance de estudiar, viajar, conocer lugares, cosas que nosotros no tuvimos. En mi caso busco acompañar en todo lo que puedo”.