La Universidad Austral y el Hospital Universitario Austral realizaron una jornada de reflexión sobre la dignidad humana, el cuidado y la unidad, en el marco de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

La actividad, denominada “Cuidar la dignidad humana. El Papa en la Argentina: unidos en nuestra misión”, se desarrolló en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Biomédicas y reunió a representantes de los ámbitos académico, pastoral y sanitario.

El encuentro estuvo moderado por Esteban Pittaro, secretario académico de la Facultad de Comunicación, y se organizó en dos bloques temáticos: uno dedicado a la figura del Papa y otro centrado en el cuidado y la vulnerabilidad, cuestiones vinculadas con la misión educativa y sanitaria de la Universidad Austral.

Una mirada sobre la figura de León XIV

El primer panel contó con las exposiciones del padre Jasson Sempertegui, quien fue secretario de Robert Prevost durante sus años como obispo de Chiclayo, Perú; el padre Juan Llavallol, vicario del Opus Dei para la Región del Plata; y Paola Delbosco, doctora en Filosofía y profesora de la Universidad Austral.

Desde una perspectiva personal, Sempertegui compartió recuerdos de su experiencia junto a quien hoy es el pontífice. A través de distintas anécdotas, describió su sencillez y cercanía. Entre ellas, recordó que Prevost aceptó enseñarle a conducir luego de que le propusiera: “Si quiere que lo lleve, yo aprendo si usted me enseña”.

También evocó encuentros informales, partidos de fútbol, tenis y béisbol, además de momentos compartidos frente a películas y series. Asimismo, destacó la alegría que vive actualmente la comunidad de Chiclayo ante la próxima visita del Papa.

Por su parte, el padre Llavallol abordó el sentido eclesial de la figura del pontífice y señaló que uno de los desafíos de León XIV es fortalecer la unidad de la Iglesia. “El Papa quiere lograr mayor unidad en la Iglesia, unidos a Cristo”, afirmó.

En relación con la visita a la Argentina, sostuvo que no debe entenderse solamente como la llegada de una persona, sino como una oportunidad para encontrarse con el mensaje de Cristo y fortalecer la vida espiritual. “Donde está el Papa, está Cristo, está la Iglesia”, expresó.

A su turno, Paola Delbosco reflexionó sobre el carácter universal de la misión papal y su capacidad de convocar a personas con distintas realidades y fragilidades. También planteó que la visita invita a revisar el sentido de la propia existencia y la manera en que cada persona responde a su vocación. “El sentido de nuestro paso por el mundo es preguntarnos si dimos todo lo que podíamos dar”, señaló.

El cuidado como expresión de la dignidad humana

El segundo bloque estuvo dedicado a la vulnerabilidad y al cuidado de las personas, una temática central para las instituciones organizadoras y presente en los mensajes de León XIV desde el inicio de su pontificado.

El doctor Matías Najún, jefe del Servicio de Cuidados Integrales Paliativos del Hospital Universitario Austral, propuso reflexionar sobre una forma de cuidado que vaya más allá de los criterios de eficiencia y cálculo.

“¿Conocen la sensación de cuidar sin medida? Ese cuidado que no mide, que no calcula”, planteó. Además, sostuvo que el cuidado no se limita al ámbito sanitario, sino que forma parte de la vida cotidiana. “Cuidar es educar. Es acompañar a desarrollarse”, expresó.

Luego, María Amalia Pérez Bourbon, doctora en Ciencias de la Educación y profesora asociada, analizó distintos documentos del magisterio reciente de León XIV. Entre los ejes que destacó estuvieron la dignidad de toda persona, la responsabilidad frente a los desafíos de la inteligencia artificial, el compromiso con el bien común, la defensa de los derechos humanos y la atención a las personas migrantes y en situación de vulnerabilidad.

La exposición abordó el cuidado como un principio transversal en la mirada del pontífice, tanto en las relaciones personales como en la construcción de una sociedad más humana y fraterna.

Finalmente, María Dolores Dimier de Vicente, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, profundizó sobre el cuidado como una práctica interpersonal, interdependiente y social.

A partir de textos del magisterio de León XIV, destacó la importancia de reconocer al otro como un hermano y promover una cultura del encuentro. También vinculó el cuidado con la defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural y con el compromiso hacia quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad.

Durante su exposición recuperó una expresión que sintetiza el sentido del cuidado integral: “Curar cuando es posible, aliviar cuando no lo es, acompañar siempre”.

Una misión centrada en las personas

La jornada permitió abordar algunos de los temas presentes en el pontificado de León XIV: la dignidad de cada persona, la cultura del encuentro, la atención a quienes más necesitan acompañamiento y la construcción de una comunidad unida.

Desde la Universidad Austral y el Hospital Universitario Austral destacaron que el encuentro reafirmó el compromiso de ambas instituciones con una cultura centrada en el cuidado de la persona humana, inspirada en los valores que propone el Santo Padre para la Iglesia y la sociedad.