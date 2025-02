A través de un emotivo posteo en redes sociales, que se viralizó en pocas horas, María Celia Gatto invitó a la comunidad a reflexionar sobre la salud mental y la realidad de aquellas personas que han intentado quitarse la vida. Su mensaje surge a raíz de los recientes casos registrados en la ciudad de Villaguay, donde en los últimos días se reportaron tres intentos de suicidio que, afortunadamente, lograron ser frenados.

Una problemática creciente

"En Villaguay, una ciudad con alrededor de 50 mil habitantes, el fin de semana pasado y solo en estos días de la semana hubo tres intentos de suicidio, que se pudieron frenar", señaló Gatto, quien realizó un cálculo basado en estadísticas oficiales: "Si en nuestro país se suicidan diez personas por día, 100 lo han intentado y los han salvado". En su mensaje, planteó una interrogante crucial: "¿Cómo es el día después de un intento de suicidio?".

Puede interesarte

El dolor y la resiliencia

Con profunda empatía, Gatto pidió imaginar "el dolor que lleva dentro una persona como para intentar arrancárselo del cuerpo, a cualquier costo, sin importar si esto lo lleva a la muerte: ya no soporta vivir así con tanto sufrimiento". Además, resaltó que un intento de suicidio es una experiencia traumática y que, aunque muchas personas no vuelven a intentarlo, otras quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.

María Celia conoce en carne propia el impacto del suicidio. Su hijo Rodrigo decidió poner fin a su vida el 4 de marzo de 2021, un hecho que marcó su existencia. Desde entonces, ha encontrado fuerzas en la resiliencia y en ayudar a los demás, compartiendo su experiencia para generar conciencia sobre la importancia del acompañamiento y la atención a la salud mental.

La importancia de la contención y el acompañamiento

En su mensaje, Gatto destacó que después de un intento de suicidio, las personas enfrentan secuelas emocionales complejas. "Es posible que le parezca que hay muchos asuntos que debe atender de inmediato en relación con su familia, amigos, su vida laboral o escolar, pero lo más importante en este momento es enfocarse en su propio bienestar", alentó. También subrayó que es fundamental aprender mejores estrategias para afrontar los momentos difíciles y reencontrarse con el deseo de vivir.

Gatto enfatizó que el suicidio "no elige a locos" sino a personas que, en determinado momento, sienten que ya no tienen fuerzas para continuar. "No se suicidan los cobardes, los 'enfermos' o los locos, se suicidan las personas como tú o como yo, los que no les 'pasa nada'. Los que siempre están 'bien'. Tu hijo el que 'nunca da problemas'. La mamá que adora a sus hijos. No se suicidan los locos, se suicidan las personas", reflexionó.

Un llamado a la empatía y la acción

Para concluir, María Celia Gatto dejó un mensaje claro y contundente: "Deseo una sociedad que valide el dolor del otro. Una sociedad que pueda acompañar a las personas mientras transitan el tratamiento que necesitan". Su publicación finaliza con la consigna "Quedate acá", dos palabras esenciales para quienes atraviesan momentos de desesperanza.