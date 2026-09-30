Personal del Comando Radioeléctrico y de la Motorizada Policial realizó durante las últimas horas distintos procedimientos preventivos en barrios y espacios públicos de Diamante, según informó la Jefatura Departamental.

Uno de los hechos se registró durante las primeras horas de la mañana, cuando el propietario de una Ford Transit denunció que el vehículo había desaparecido de la zona de Brown y Falucho, donde lo había dejado estacionado durante la noche.

De acuerdo con la información policial, el utilitario había quedado estacionado sin medidas de seguridad y con las llaves de encendido colocadas.

Tras recibir la denuncia, las unidades que se encontraban desplegadas en la zona iniciaron la búsqueda y localizaron el vehículo a los pocos minutos, sobre la vía pública y a escasa distancia del lugar donde había sido denunciado como sustraído.

El rodado no presentaba faltantes y fue sometido a las pericias correspondientes antes de ser restituido a su propietario.

Detuvieron a una joven con elementos denunciados como sustraídos

Durante la madrugada se produjo otro procedimiento, en este caso a partir del trabajo coordinado entre los retenes de control y la Sala de Videovigilancia.

Según informó la Policía, desde las cámaras se observó a una mujer que circulaba por calle Batalla de Cepeda, antes de Andrade, llevando un parlante portátil y un termo.

Las unidades policiales interceptaron a la mujer y, de acuerdo con el reporte oficial, determinaron que ambos elementos habrían sido sustraídos de una vivienda ubicada en las inmediaciones.

La situación fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la detención de la mujer, de 23 años y domiciliada en Diamante.

Posteriormente fue trasladada a la Alcaidía, mientras continúan las actuaciones correspondientes bajo intervención de la Justicia.