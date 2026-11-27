Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria recuperó este viernes la escultura de bronce que había sido sustraída del Club Social Victoria.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:00, en cumplimiento de una orden judicial, en un domicilio ubicado en calle Irigoyen al 200. Allí, los efectivos secuestraron la pieza denunciada, una figura escultórica que representa a un niño.

La vivienda es habitada por un hombre de 49 años, quien fue señalado en la investigación como presunto autor del hecho.

Por disposición de la Justicia, la escultura quedó formalmente secuestrada para su posterior restitución al Club Social Victoria. En tanto, el hombre quedó supeditado a las actuaciones judiciales e imputado por el delito de hurto.