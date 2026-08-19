El robo de una bicicleta ocurrido durante el lunes feriado en Crespo fue esclarecido en menos de 24 horas gracias a una investigación realizada por personal de la Comisaría Crespo, que permitió recuperar el rodado y restituirlo a su propietario.

El hecho fue denunciado por un joven de 19 años, domiciliado en Barrio Azul, quien manifestó que desconocidos habían sustraído una bicicleta de su propiedad que se encontraba en la zona de Carbó y Dorrego.

Se trataba de una bicicleta SLP, rodado 29, que había quedado estacionada sin medidas de seguridad. La sustracción se produjo durante la noche del lunes feriado.

Una investigación basada en cámaras y datos

A partir de la denuncia y de las características aportadas por el damnificado, los efectivos de la Comisaría Crespo iniciaron rápidamente una serie de averiguaciones.

La investigación permitió reunir información aportada por vecinos y analizar registros de cámaras de seguridad, con los que los investigadores pudieron reconstruir parte del recorrido realizado luego de la sustracción.

Los distintos datos obtenidos llevaron a los efectivos hasta un domicilio sobre el cual se concentraron las sospechas.

La bicicleta apareció en una vivienda

Una dotación policial se presentó en el inmueble y entrevistó a un joven de 28 años, quien manifestó que durante la noche anterior una adolescente de 17 años, con quien convive, había llegado al lugar llevando una bicicleta.

Ante la presencia policial, el hombre decidió hacer entrega voluntaria del rodado.

Los efectivos constataron que se trataba de la bicicleta denunciada como sustraída, por lo que procedieron a su formal secuestro y continuaron con las actuaciones correspondientes.

La Justicia dispuso la restitución

Puesto el procedimiento en conocimiento de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la doctora Rocío Torres, se dispuso que la bicicleta fuera entregada nuevamente a su propietario.

Desde la Comisaría Crespo se confeccionó el informe correspondiente, que fue elevado a las autoridades judiciales para continuar con las actuaciones vinculadas al hecho.

De esta manera, el robo fue esclarecido y el rodado recuperado en menos de 24 horas, a partir del trabajo policial, el aporte de información y el análisis de registros fílmicos de la zona.