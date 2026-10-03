Personal de la Comisaría de Villa Domínguez y de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales —Brigada Villaguay— recuperó 10 animales vacunos que habían sido denunciados como sustraídos días atrás de un establecimiento rural ubicado en colonia San Gregorio.

La investigación comenzó luego de que se informara sobre la presencia de varios animales en otro campo de la zona. A partir de ese aviso, los efectivos realizaron tareas de campo y averiguaciones entre productores para establecer la procedencia y determinar quién era su propietario.

Durante un operativo preventivo conjunto, los investigadores localizaron al propietario de los 10 vacunos. Según se pudo establecer, los animales habían sido retirados de un establecimiento de colonia San Gregorio luego de que se produjera un corte en el alambrado perimetral.

La Policía verificó las marcas, la documentación y otros elementos identificatorios de los animales. Con esos datos se pudo establecer que se trataba de los mismos vacunos denunciados como sustraídos.

Los animales fueron recuperados y las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que tomó intervención en el caso.

Desde la Jefatura Departamental Villaguay destacaron la importancia de la comunicación entre productores y Policía, además del trabajo coordinado con la Brigada de Prevención de Delitos Rurales para detectar y esclarecer hechos vinculados con el delito rural.