De acuerdo a lo informado, mientras los efectivos patrullaban la zona, divisaron en calle Sargento Cabral a dos personas de sexo masculino que transportaban un elemento en su poder. Al advertir la presencia policial, los individuos abandonaron lo que llevaban y se dieron a la fuga a gran velocidad.

Tras constatar la situación, se comprobó que el objeto dejado sobre el suelo era una batería de automóvil. Al mismo tiempo, y luego de una inspección en las inmediaciones, los uniformados localizaron un vehículo con el capot abierto y sin su acumulador.

Minutos después se hizo presente el propietario del rodado, quien reconoció el elemento como de su pertenencia. Informado el hecho al Ministerio Público Fiscal, se dispuso la inmediata entrega de la batería a su legítimo dueño, quien pudo recuperar el bien gracias a la oportuna intervención policial y a la presencia activa de las fuerzas de seguridad en los distintos sectores de la ciudad.