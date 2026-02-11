Según consta en la denuncia radicada, el rodado había quedado estacionado en el frente de su vivienda, con las llaves colocadas, durante un lapso considerado prudencial. Al advertir su faltante, el damnificado dio inmediato aviso a las autoridades.

Con los datos aportados, efectivos de la dependencia iniciaron un operativo de búsqueda. En ese marco, al encontrarse en inmediaciones de la Capilla San Miguel, observaron a tres ciudadanos protagonizando una fuerte discusión en la vía pública. Se trataba del denunciante y dos jóvenes señalados como sospechosos.

De acuerdo a lo informado, el conflicto se originó luego de que los presuntos autores habrían confesado la sustracción del motovehículo ante el propio damnificado. Al ser consultados por el personal policial sobre el paradero de la motocicleta, ambos admitieron haberla trasladado hacia la localidad de Libertador San Martín.

Interiorizada de la situación, la Fiscal de Investigación y Litigación, Dra. María del Huerto Felgueres, dispuso la aprehensión de los sindicados, quienes resultaron ser dos jóvenes de 21 y 23 años de edad, domiciliados en la ciudad de Crespo.

Los detenidos fueron trasladados por una comisión de Comisaría Crespo hacia la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo cumplimiento de los trámites de rigor en la Oficina de Antecedentes y examen por parte del Médico de Policía.

En procura del esclarecimiento material del hecho, se solicitó la colaboración funcional de la Comisaría Libertador San Martín. Como resultado del trabajo conjunto, el rodado sustraído fue localizado y será remitido para su oportuna restitución al denunciante, una vez que así lo disponga la autoridad judicial interviniente.