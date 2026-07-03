Una compleja investigación policial permitió recuperar la totalidad de una hacienda bovina que había sido comercializada de manera fraudulenta en una operación que habría ocasionado un perjuicio económico cercano a los 150 millones de pesos.

El trabajo fue llevado adelante por efectivos de las Divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Villaguay, junto a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales y la Brigada de Abigeato de Villaguay, en coordinación con la Dirección General de Patrulla Rural de la Provincia de Córdoba y bajo las directivas de la Justicia entrerriana.

La investigación comenzó tras una denuncia por estafa

La causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre una presunta maniobra de estafa relacionada con la venta de ganado bovino.

Según la investigación, los animales habían sido trasladados hacia distintos establecimientos rurales de la provincia de Córdoba utilizando la documentación correspondiente al transporte de hacienda, en el marco de una operación comercial que luego fue denunciada como fraudulenta.

A partir de tareas de inteligencia, análisis de información y diversas diligencias investigativas, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los animales e identificar los lugares donde se encontraban.

Dos operativos permitieron recuperar toda la hacienda

El primer procedimiento se realizó en un establecimiento rural ubicado en la localidad cordobesa de Leones, donde fueron localizadas y secuestradas 19 vacas y 34 terneros.

Lejos de dar por concluida la investigación, los efectivos continuaron trabajando para determinar el destino del resto del rodeo.

Finalmente, este viernes, y en cumplimiento de un exhorto emitido por el Juzgado de Garantías de Villaguay, se concretó un nuevo allanamiento en un campo de la localidad de Saira, en el departamento Marcos Juárez.

En ese establecimiento fueron secuestradas 47 vacas, además de un teléfono celular que ahora será incorporado a la investigación por su posible interés probatorio.

Con este último operativo, la Policía logró recuperar la totalidad de los animales que integraban la operación comercial investigada.

Coordinación entre provincias

Desde la Jefatura Departamental Villaguay destacaron que todas las medidas judiciales debieron ejecutarse fuera del territorio entrerriano, lo que demandó una permanente coordinación entre las fuerzas policiales de Entre Ríos y Córdoba.

Ese trabajo conjunto permitió localizar rápidamente la hacienda, ejecutar los secuestros ordenados por la Justicia y resguardar el patrimonio de la víctima.

La causa continúa

Aunque la recuperación total del ganado representa un avance fundamental para el esclarecimiento del caso, la investigación judicial sigue en marcha.

La Fiscalía y el Juzgado intervinientes continúan reuniendo pruebas para reconstruir completamente la maniobra y establecer las responsabilidades penales de las personas involucradas.