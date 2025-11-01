Desde la Comisaría Crespo se informó a Paralelo 32 que, entre este viernes y sábado, personal del Área de Investigaciones logró recuperar los elementos denunciados como sustraídos y avanzar en la individualización de las personas implicadas, luego de constatar que los objetos habían sido objeto de una comercialización informal.

El hecho se originó cuando una vecina del Barrio Azul se presentó en la dependencia policial para denunciar el robo de una bicicleta marca Nordic, color negro con detalles en naranja flúor, rodado 29, y una silla para bebé de color negro. Ambas pertenencias se encontraban en el garage del complejo habitacional donde reside, el cual —según manifestó— permanece sin llave, y no se observaron signos de violencia en el lugar. La damnificada pudo establecer un período de tiempo en el que habría ocurrido el hecho.

Ante la denuncia, efectivos del Área de Investigaciones iniciaron tareas de averiguación y rastrillaje en la zona, lo que permitió orientar las sospechas hacia una posible ubicación de los elementos sustraídos.

En ese marco, una comisión policial se dirigió a un domicilio del Barrio Del Rosario, donde se entrevistó con una mujer que admitió tener en su poder la bicicleta y la silla infantil. Según se informó, la mujer decidió hacer entrega voluntaria de los objetos al tomar conocimiento de la investigación en curso, con el fin de evitar mayores inconvenientes.

Durante el procedimiento, la misma refirió haber adquirido ambos artículos a otro ciudadano, quien ya habría sido protagonista de intervenciones policiales previas por hechos similares.

Finalmente, y con el recupero de los elementos, la Fiscalía interviniente dispuso la continuidad de los trámites de rigor hasta su posterior restitución a la damnificada.