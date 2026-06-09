Libertador San Martín.- Este lunes 7 de septiembre Vanesa Coronel, luego de realizarse los controles de rigor, recibió el alta médica mientras continúan en aislamiento dos de sus contactos estrechos del círculo familiar, quienes posiblemente reciban en el transcurso de esta semana también el alta.

Hasta hoy Libertador San Martín cuenta con 6 pacientes recuperados desde que comenzó la pandemia, teniendo 33 personas aisladas de las cuales 11 viajaron a lugares de circulación, y 16 por ser contactos estrechos de los 5 casos activos.

Por medio de un contacto telefónico, Vanesa compartió su testimonio con Paralelo 32 diciendo que “Siento una gran tranquilidad de haber pasado por esto, y que no haya pasado a mayores”, agregando que “nunca pensé que me iba a tocar, uno piensa que le va pasar al otro, pero cuando te toca, a mí me cayó como balde de agua fría, por la incertidumbre que uno siente, ese es el miedo que genera esto”.

El pasado 21 de agosto en sus redes sociales había publicado un breve texto que indicaba que “Para los que no saben y leen esto: Di positiva de Covid-19 el viernes 21/8/20. Ya me siento «bien».

Sobre los síntomas y malestar que sintió en estos días de cuarentena, comentó que “Los primeros cuatro días fueron terribles, estuve con mucho dolor corporal, mucha tos y una noche pasé con fiebre, aparte de la pérdida de olores y sabores de las comidas, no sentía nada, nada. Después, poco a poco todo fue mejorando”.

Algo que destacó fue la comprensión y solidaridad de los vecinos y la comunidad en general, “Fue impresionante, estoy infinitamente agradecida, nunca me había dado cuenta del cariño de la gente y como nos aprecian a mí y a mi familia”.

“Era emocionante porque yo estaba mal, incluso con medicación, con mucha tos, todos preocupado en casa y la gente venía sin que se lo pidiera ni nada y nos traían alimentos, frutas, verduras de la huerta”, y agregó que “quieras o no, es como un mimo, es algo muy grande, mil gracias a todos”.

Finalmente reflexionó y recomendó que “Simplemente confíen en Dios, tengan fe, que él es el que dirige las cosas y aunque parezca feo, Dios manda y abre ventanas, envía a alguien para que te ayude de alguna manera para no estar solo, y nos ayuda a salir”, y agregó “Es Dios quien nos da otra oportunidad, no deberíamos esperar un cachetazo de covid-19 para darnos cuenta”.