Recreativo Libertador y Atlético Valle María igualaron 1 a 1 este domingo 30 de agosto, en un amistoso de pretemporada que sirvió a ambos equipos para sumar minutos y ajustar detalles de cara al próximo Torneo Clausura de la Liga Diamantina de Fútbol.

El encuentro se disputó en la cancha principal del Club Recreativo Libertador y fue el cierre de una jornada que incluyó partidos amistosos en distintas categorías entre el conjunto local y la delegación de Valle María.

Zapata adelantó al Recre y Riquelme puso el empate

El equipo dirigido por Gastón De Souza logró ponerse en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo. Mateo Zapata fue el encargado de marcar el 1 a 0 para Recreativo Libertador.

Valle María, conducido técnicamente por Nicolás Spessot, buscó la igualdad durante el complemento y llegó al empate a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Gustavo Riquelme convirtió el 1 a 1 definitivo.

Más allá del resultado, el amistoso permitió a ambos cuerpos técnicos evaluar variantes y dar rodaje a sus jugadores antes del comienzo del Clausura.

Una jornada de fútbol y preparación

El partido de Primera División formó parte de una jornada deportiva más amplia, con encuentros en diferentes categorías.

La iniciativa permitió que los planteles continúen con su preparación y que los entrenadores puedan trabajar sobre aspectos tácticos, físicos y futbolísticos en la etapa previa al torneo de la Liga Diamantina.

Formación de Recreativo Libertador

Titulares: Sebastián Nikolaus; Facu Reimer; Nacho Lucuix; Julio Sánchez; Nicolás Piñeiro; Rodri Jagnow; Pipi Pavón; Eloy Sandoval; Maxi Fernández; Mateo Zapata y Hernán Lind.

Suplentes: Leo Castaño; Maxi Arrieta; Germán Drozdov; Kevin Maldonado; Dani Caballero; Dani de los Santos y Joaco Lucuix.

Formación de Atlético Valle María

Titulares: Gonzalo Gerstner; Junior Barrios; Juan Kraneviter; Matías Acosta; Benjamín Fritzler; Federico Kler; Esteban Leiva; Milton Regner; Gustavo Riquelme; Beltrán Tablada y Tomás Ledheros.

Suplentes: Brian Albornoz; Emanuel Paterer; Valentino Kler y Gustavo Unrein.