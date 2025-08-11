En un partido cargado de intensidad y emociones, Recreativo Libertador se impuso a Belgrano por 1 a 0 en el encuentro de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura “Mario Martínez” de la Liga Diamantina, disputado este domingo 10 de agosto en el estadio de Defensores de Belgrano.

El gol de la victoria llegó en el primer tiempo gracias a un impecable cabezazo de Ignacio “Nacho” Lucuix, que igualó la serie 1 a 1 en el global, ya que en la ida Belgrano había ganado por la mínima en condición de visitante.

Con el empate en el marcador acumulado, la definición se resolvió desde los doce pasos, donde Recreativo Libertador mostró mayor efectividad y se impuso por 3 a 2, asegurándose un lugar en la gran final de la categoría Sub 23.

Un duelo intenso y físico

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la fuerte disputa en la mitad de la cancha. Recreativo Libertador planteó un esquema para cortar el circuito de juego rival, defender con solidez y aprovechar las oportunidades en el área contraria. Así llegó el tanto de Lucuix, que encendió la ilusión del conjunto visitante.

En el complemento, Belgrano buscó revertir el resultado con juego aéreo y presión constante, e incluso contó con la ventaja numérica tras la expulsión de Lucas Slaminsky. Sin embargo, la férrea defensa de los dirigidos por César Yorio y algunas contras peligrosas mantuvieron el marcador inalterado hasta el pitazo final.

La final ya tiene protagonistas

Con este triunfo, Recreativo Libertador se medirá en la final ante Deportivo Strobel, en una serie de ida y vuelta con fecha, sede y horarios a confirmar por la Liga Diamantina de Fútbol.

Formaciones

Recreativo Libertador: Sebastián Nikolaus; Lucas Slaminsky; Ignacio Lucuix; Germán Drozdov; Benjamín Burgos; Valentino Martín; Joaquín Gottig; Alan Suarez; Diego Medrano; Federico Nikolaus; Joaquín Lucuix. Suplentes: Ticiano Quilinian; Benjamín Ríos; Juan Acosta; Nicolás Melgarejo; Santiago Laminsky; Tomás Blanco. DT: César Yorio. Ayudantes de campo: David Castro y Mariela Biazoni.

Belgrano: Santiago Espinosa; Joaquín Ortega; Gabriel Muñoz; Santiago Amarillo; Tomás Bejarano; Daniel Osores; Bautista Ríos; Ihuen Acosta; Juan Martínez; Alan Durán; Ivar Zapata. Suplentes: Matías García; Javier Leiva; Jonatan Sanelegel; Dylan Sánchez. DT: Joaquín Suarez. Ayudantes de campo: Horacio Ramos y Matías Ricle.