Recreativo Libertador consiguió este domingo una clasificación destacada en la Liga Diamantina de Fútbol. Por los cuartos de final del Torneo “Ariel Coria y Hugo Palma”, igualó 2 a 2 con Defensores de Belgrano y luego se impuso 3 a 1 en la definición por penales para avanzar a las semifinales.

El partido se disputó el domingo 27 de septiembre en la cancha de Atlético Valle María, donde el equipo dirigido por Gastón De Souza enfrentó al último campeón de la competencia.

Los goles de Recreativo Libertador fueron convertidos por Eloy Sandobal y Joaquín Lucuix.

De estar dos goles abajo a llevarlo a los penales

El encuentro fue parejo, aunque Defensores de Belgrano logró sacar ventaja durante la primera etapa y se fue al descanso con dos goles de diferencia.

En el complemento, Recreativo Libertador reaccionó, consiguió descontar y posteriormente llegó al empate para llevar la definición a los penales.

El entrenador Gastón De Souza explicó a PARALELO 32 que fue “un partido muy parejo donde ambos equipos buscaron tener la pelota”.

Sobre el desarrollo de la primera parte, señaló que Belgrano aprovechó las situaciones que tuvo y consiguió establecer la diferencia antes del entretiempo.

En el segundo tiempo, en cambio, el conjunto de Libertador encontró más espacios y pudo imponer su juego.

“Pudimos manejar la pelota con más espacio y físicamente el equipo respondió, porque conseguimos empatar el partido e ir a los penales”, explicó De Souza.

Sobre la definición desde los doce pasos, el entrenador destacó la confianza del plantel: “Es allí donde teníamos mucha confianza y lo logramos”.

Los cuatro semifinalistas

Con los resultados de los cuartos de final, quedaron definidos los cuatro equipos que continuarán en carrera por el título:

Atlético Huracán 0 (4) - Deportivo San Martín 0 (3)

0 (4) - Deportivo San Martín 0 (3) Atlético Diamantino 1 (4) - Deportivo Puerto Nuevo 1 (3)

1 (4) - Deportivo Puerto Nuevo 1 (3) Recreativo Libertador 2 (3) - Defensores de Belgrano 2 (1)

2 (3) - Defensores de Belgrano 2 (1) Atlético Valle María 1 (3) - Deportivo Strobel 1 (2)

De esta manera, Atlético Huracán, Atlético Diamantino, Recreativo Libertador y Atlético Valle María avanzaron a las semifinales del torneo.

El equipo de Recreativo Libertador

Titulares: Sebastián Nikolaus; Facundo Reimer, Ignacio Lucuix, Julio Sánchez, Nicolás Piñeiro, Maximiliano Arrieta, Pipi Pavón, Eloy Sandobal, Tiago Pérez, Mateo Zapata y Hernán Lind.

Suplentes: Leo Castaño, Rodrigo Jagnow, Germán Drozdov, Joaquín Lucuix, Maxi Fernández, Dani Caballero y Fede Nikolaus.

Cuerpo técnico: Gastón De Souza (DT), Nicolás Hernández y Fabricio Britos (ayudantes de campo), y Carlos Lanfranco (médico).