Las exportaciones de yerba mate registraron en 2025 el nivel más alto desde que existen mediciones oficiales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), durante el último año las ventas al mercado externo totalizaron 57.980.912 kilogramos, lo que representó un crecimiento del 32% respecto de 2024 y marcó un nuevo récord histórico para el sector.

Según el organismo, solo en diciembre de 2025 se exportaron 4.387.107 kilogramos de yerba mate. “Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revelan que durante el mes de diciembre de 2025 el volumen de yerba mate exportada alcanzó los 4.387.107 kilogramos”, señala el informe técnico. Con ese desempeño, el acumulado anual superó ampliamente los 43.807.389 kilogramos exportados en 2024 y dejó atrás los registros de años anteriores.

La evolución mensual mostró un comportamiento sostenido a lo largo del año, con picos destacados en el segundo semestre. En septiembre se exportaron 7.252.770 kilogramos, mientras que en octubre las ventas externas alcanzaron 6.671.217 kilogramos y en julio 6.562.989 kilogramos, tres de los valores mensuales más elevados del período. En todos los casos, los volúmenes superaron con amplitud los registros de los mismos meses de años previos.

El desempeño de 2025 consolidó una tendencia de crecimiento que ya se venía observando, aunque con una aceleración significativa. En 2021 las exportaciones habían sumado 35.509.787 kilogramos; en 2022, 40.304.006 kilogramos; en 2023, 39.700.553 kilogramos; y en 2024, 43.807.389 kilogramos. El salto registrado el año pasado implicó un incremento de más de 14 millones de kilos en comparación con el ejercicio inmediato anterior.

Recuperación del mercado interno

Además del récord exportador, el mercado interno mostró señales de recuperación. Según el INYM, las salidas de yerba mate elaborada con destino local alcanzaron 266.788.512 kilogramos entre enero y diciembre de 2025. En diciembre, el volumen despachado desde los molinos fue de 19.894.807 kilogramos.

“El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola”, explicó el organismo, al detallar que este dato incluye tanto los envíos a centros de distribución como las compras realizadas por mayoristas y supermercados.

Si bien el consumo interno todavía no recuperó los niveles máximos de la serie histórica, el cierre de 2025 mostró una mejora frente a 2024, cuando el total anual había sido de 258.789.745 kilogramos. En comparación, en 2023 el mercado interno había alcanzado 285.300.595 kilogramos, en 2022 unos 275.807.989 kilogramos y en 2021 un total de 282.989.915 kilogramos.

Cosecha y procesamiento

El informe técnico también detalla el ingreso de hoja verde a los establecimientos de secanza, un indicador clave del avance de la cosecha. Entre enero y diciembre de 2025 se procesaron 889.253.082 kilogramos de hoja verde. “Los datos correspondientes a las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) indican que entre los meses de enero-diciembre fueron procesados 889.253.082 kilogramos de hoja verde”, precisa el documento.

Ese volumen fue inferior al registrado en 2024, cuando el ingreso total alcanzó 987.117.193 kilogramos, aunque se ubicó por encima del nivel de 2023, que había sido de 774.562.134 kilogramos. En la distribución regional, la zona Centro concentró 279.995.199 kilogramos, seguida por la zona Noreste con 234.667.660 kilogramos y la zona Sur con 88.506.272 kilogramos. Corrientes aportó 149.010.328 kilogramos, mientras que el Noroeste y el Oeste registraron 53.673.824 y 83.399.799 kilogramos, respectivamente.

Preferencias de consumo

En cuanto al consumo interno por formato, los envases de medio kilo continuaron liderando las preferencias. Durante diciembre de 2025, ese tamaño explicó el 55,14% de las salidas de molino al mercado interno. Los paquetes de un kilo representaron el 39,45%, los de dos kilos el 1,69% y los de cuarto kilo el 0,79%. El rubro “otros formatos” concentró el 0,21%, mientras que el segmento sin estampillas alcanzó el 2,72%.

Según el INYM, los formatos de medio kilo y un kilo concentraron en conjunto el 94,59% del total de las salidas destinadas al mercado local.

El cierre de 2025 dejó así un balance positivo para la cadena yerbatera, con un marcado dinamismo del mercado externo y una recuperación gradual del consumo interno. Con casi 58 millones de kilos exportados, la yerba mate argentina alcanzó en 2025 el mayor volumen de ventas externas desde que existen registros oficiales del sector.