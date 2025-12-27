A pesar de las reiteradas prórrogas en la actualización de los gravámenes que impactan sobre los precios en surtidor, el Estado Nacional logró consolidar durante 2025 una recaudación extraordinaria proveniente de los impuestos a los combustibles. Los ingresos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) más que duplicaron los valores nominales del año anterior y alcanzaron niveles récord para la actual gestión.

De acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, la recaudación acumulada entre enero y noviembre de 2025 ascendió a 4.231.130 millones de pesos. La cifra representa un incremento del 104% respecto de los 2.073.816 millones de pesos obtenidos en igual período de 2024, lo que equivale a un ingreso cercano a los 3.000 millones de dólares para las arcas públicas.

Este desempeño se produjo en un contexto en el que el esquema tributario de los combustibles —que prevé una indexación trimestral en función de la evolución de los precios internos— fue intervenido por el Poder Ejecutivo. Con el objetivo de moderar el impacto de los aumentos en el índice de precios al consumidor, el Gobierno decidió postergar de manera sistemática la actualización plena de estos impuestos.

No obstante, el fuerte incremento nominal de la recaudación refleja tanto el efecto de la inflación acumulada como la magnitud del consumo gravado, consolidando a los tributos sobre los combustibles como una de las principales fuentes de ingresos fiscales. El resultado expone la tensión persistente entre la necesidad de sostener la recaudación y la estrategia oficial de contener los precios al público en un rubro clave para la economía.