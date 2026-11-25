Unas más independientes que otras en su actuación pública, pero todas activas, fueron convocadas el miércoles 25 por la noche en la sede de la institución. Son 15 en total, vinculadas con emprendimientos propios, iniciativas individuales o colaboraciones sustanciales.

La mayoría son reconocidas emprendedoras de la ciudad que, en diferentes rubros, han logrado desarrollar, con inteligencia y arduo trabajo, actividades comerciales y profesionales de pública notoriedad, demostrando capacidad para la organización y el manejo de entornos laborales.

Son ellas:

Natalia Reyes (Hocicos Veterinaria)

Rosa Pach (Fabri Heladería)

Dorita Buldra (Dorimar Perfumería)

Lucrecia Vecchio Cabanay (Centro Radial y Canal 6)

Graciela Albornoz (Grupo Spretz -JPS-)

Mariela Lindt (Lindt Servicios)

Mónica Leiva (Sol Medios)

Claudia Ulrich (ClauSer Supermercado)

María Luisa Stürtz (Arte Mary)

María Noemí Tropini (Paralelo32)

Laura Nanio (Casa Nanio)

Mónica Eichmann (Zapatería Lindt)

Gladis Holzheier (Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo)

Julia Fontana (Doninas)

Rita Wagner (Clipo)

El perfil de “Mary” en Paralelo32

Por lo que representa para Paralelo32 en particular una de estas mujeres homenajeadas, nos impulsa la inmodestia de mencionarla, destacando la influencia positiva que llegó a tener en la sociedad de una vasta región entrerriana, particularmente en el mundo femenino, y también dentro de la redacción. Fueron casi cinco décadas de compartir decisiones y trabajar con empeño, tanto en iniciativas propias como en el perfeccionamiento de las propuestas planteadas por nuestro director.

Se trata de María Noemí Tropini (Mary), quien se ha destacado como periodista, administradora y creadora de corresponsalías. A poco de incorporarse al medio periodístico fundado por su esposo y luego de convertirse en madre, advirtió una enorme carencia: la escasa o nula información sobre la crianza de bebés y niños en los años 70 y 80. Su creación, la página “Nosotras”, vino a suplir ese vacío, así como la poca disponibilidad de recetas prácticas y accesibles para la cocina y de los mil trucos y recursos naturales para reemplazar los servicios de tintorería, por entonces inexistentes.

Cabe recordar que todo comenzó en una época en la que no se hablaba de cocina en la televisión, era muy escasa la literatura sobre crianza y los diarios tampoco abordaban estos temas. Fue innovador hacerlo.

Invirtió en libros y suscripciones a revistas especializadas, de las que extrajo consejos; consultó a profesionales, puso en práctica sus recomendaciones y las volcó en su página del periódico. Se identificó como Mary y se adaptó permanentemente a la evolución del conocimiento. Lo hizo desde 1976 hasta 2023, cuando se discontinuó esa sección del semanario, en el que sigue trabajando con otras responsabilidades.

Aún tiene a su cargo, además de la tarea administrativa, la página agropecuaria (“Campo Nuestro”), creada originalmente como un suplemento de servicio al productor hace décadas, que aparece también en el periódico que Paralelo32 edita en Victoria y que se extiende a Nogoyá.

Otra faceta de su labor fueron los viajes para ampliar el radio de distribución del periódico, crear nuevas corresponsalías y fortalecer las ya existentes. A la par, ejerció con verdadera pasión la cobertura periodística de accidentes y hechos policiales, contando entonces con el eficaz y dedicado acompañamiento de otra apasionada del periodismo que también ha dejado sus propias huellas en el campo de la comunicación: Nora Jacobi de Sosa.

Más acá en el tiempo, le tocaría también a Mary Tropini hacerse cargo de la actividad agropecuaria de su fallecido padre, con el acompañamiento de su esposo, Luis Jacobi. Una labor conjunta que realizaron sin descuidar su compromiso con la comunicación honesta y responsable, que ambos siguen ejerciendo cada día.