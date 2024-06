Crespo- Un grupo de docentes manifestó su preocupación por el estado de lo que describieron como la “no garita’, “que debería funcionar y no cumple con los requisitos mínimos de funcionamiento, sin reparos ni luz, en la Ruta 131 y Acceso Presidente Perón”.

“Estamos expuestas diariamente a peligros. Necesitamos que, a quien le corresponda, tome cartas en el asunto” dijo Valeria Steinle, en representación del grupo. Recordó que “Esto no es nuevo, después del trágico accidente que allí se produjo hace unos meses, no hay garita ni señalización. Limpiaron los restos y solo quedó el piso. O sea que esperamos el auto en el que vamos con otras docentes, lisa y llanamente, a la deriva. Y remarco lo del auto porque los micros directamente no paran más en ese lugar”, resaltó.

En rigor, aquel accidente se produjo en abril de 2023, hace más de un año. El tiempo pasó y las respuestas de mejoras, por ahora, no llegaron.

Ante la consulta por gestiones realizadas, indicó que “Por lo que pudimos averiguar, hay un pedido hecho de parte de la Municipalidad, pero debería responder Vialidad Nacional. Como siempre, sus tiempos no son los nuestros y en el ‘mientras tanto’, estamos en estas condiciones de inseguridad todos los días para poder ir a trabajar”.