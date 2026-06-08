Lib. San Martín- Por su composición, el aceite y el agua no se mezclan. Por tanto, el descarte de los aceites en los desagües domiciliarios constituye una de las prácticas más contaminantes. Además de provocar atascos y malos olores en las cañerías, se estima que 1 litro de aceite puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. El aceite viaja hasta los ríos y forma una película impermeabilizante que impide el paso del oxígeno y de la luz del sol, alterando los ecosistemas.

En ese contexto es que días atrás ya fueron colocados los primeros contenedores para que los vecinos de Libertador San Martín puedan depositar su aceite vegetal usado, ese que queda después de cocinar.

Los primeros dos contenedores se encuentran junto a los «Puntos Limpios» de Plaza 25 de Mayo (Bº Camarero) y de Barrio América (cerca de la parada de colectivos). También comercios gastronómicos fueron recibiendo contenedores para descartar apropiadamente ese elemento.

Para que se pueda reciclar el aceite vegetal usado es importante seguir los siguientes pasos: dejarlo enfriar; colarlo, ya que es vital que no tenga restos de comida; colocarlo en un recipiente plástico descartable y con tapa y llevarlo hasta el contenedor.

¿Lo sabías?

Los residuos generados por los aceites vegetales para consumo humano, aunque tienen un impacto reducido en comparación con otros residuos oleosos (provenientes de la industria, la automoción, el transporte marítimo, etc.), no dejan de tener importancia, ya que generalmente suelen ser eliminados a través de las redes de saneamiento; generando problemas tanto en la depuración de las aguas residuales, como de toxicidad en los ecosistemas receptores del residuo. Las dificultades de recolección, así como la escasa información de los efectos negativos del vertido de forma no regulada, obligaron a generar actuaciones a los funcionarios locales.

En consecuencia, el Municipio firmó un convenio con la “RBA Ambiental”, para darle un mejor tratamiento a los aceites vegetales usados a través del servicio que brinda la empresa de Buenos Aires, pero que tiene sedes en cada provincia. En Entre Ríos está en Paraná, desde donde atienden a los municipios que adhieren al programa.

La empresa retira los aceites de los contenedores, se los lleva a la Planta que está en Bella Vista, que es la más grande del país, y allí procesan y reutilizan. Es un paso más en el cuidado de la tierra y el medio ambiente.

Tanto los comercios que elaboran alimentos, sean comedores, restaurantes, delivery, como las casas particulares, cuando preparan comidas con aceite, llegan a preguntarse, ¿dónde tiro el aceite? Lo hacen muchas veces en el sumidero de la cocina, el inodoro o la tierra, y es precisamente donde se producen los daños y perjuicios.

El dato

Libertador San Martín tiene aproximadamente 35 comercios elaboradores de alimentos, que irán recibiendo paulatinamente los contenedores. En cuanto a la mecánica, la empresa tiene una flota de camiones, con los que pasarán una vez por mes por la localidad, retirando el que está lleno y dejando otro vacío. La empresa dejó al municipio algunos contenedores, los que se colocan en distintos puntos, que serán junto a los botellones para plásticos, “Puntos Limpios”.