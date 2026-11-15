Victoria.- Una fuerte controversia sacude por estas horas al ámbito tribunalicio de Entre Ríos. El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) emitió un enérgico pronunciamiento público para manifestar su "rechazo absoluto e indeclinable" ante la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia (STJER) avance en una normativa que limite el horario de presentación de escritos electrónicos a través de la Mesa Virtual.

La iniciativa, de concretarse, tendría un impacto directo en el trabajo cotidiano de los matriculados de toda la provincia —entre ellos quienes litigan en los tribunales de las jurisdicciones de Victoria y Nogoyá—, modificando una dinámica digital que permite el ingreso de documentación durante las 24 horas.

Desde la entidad que nuclea a los profesionales del derecho, calificaron la eventual medida como un "franco retroceso institucional" y cuestionaron con dureza que el máximo órgano judicial evalúe cambios de semejante alcance sin haber convocado previamente al Colegio. "Una decisión que incidiría directamente en el trabajo diario de la abogacía y en el acceso a la jurisdicción de toda la ciudadanía, exige escuchar al Colegio antes de resolver", remarcaron.

Argumentos técnicos y cuestionamientos

En su comunicado, el CAER subrayó la contradicción que implicaría cerrar las "puertas virtuales" de los tribunales durante parte del día en un contexto donde las herramientas digitales y la conectividad apuntan a agilizar los trámites, en sintonía con los procesos de modernización que llevan adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otros poderes judiciales del país y el propio Gobierno de Entre Ríos.

Para respaldar su postura, la institución citó informes internos elaborados por dependencias del propio Poder Judicial entrerriano en el marco del expediente 4174/2024:

• Datos de Informática: Un relevamiento de la Oficina de Informática del STJER determinó que apenas el 10% de las presentaciones electrónicas se realizan en horarios nocturnos, porcentaje que además incluye actuaciones urgentes habilitadas. La conclusión técnica de esa área fue que acotar la franja horaria no disminuiría el volumen total de escritos ni reduciría la acumulación en los despachos”.

• Desconexión laboral y sobrecarga: Por su parte, la Dirección de Gestión Humana del Tribunal señaló que el grueso de los ingresos se concentra en días y horas hábiles, descartando que las presentaciones fuera de horario sean la causa de la sobrecarga laboral. Asimismo, indicó que mantener operativa la Mesa Virtual las 24 horas es compatible con el derecho a la desconexión del personal judicial.

El funcionamiento actual y advertencia de medidas

Desde el Colegio recordaron que los empleados judiciales cumplen una jornada de 7 a 13 horas y que el artículo 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas ya contempla el desfasaje horario: si bien permite subir escritos cualquier día y a cualquier hora, establece que los plazos para que el juzgado los provea comienzan a correr recién el día y hora hábil siguiente (salvo excepciones como amparos y causas urgentes).

“Limitaría el tiempo del que disponen quienes necesitan presentar un escrito, mientras los organismos judiciales seguirían afrontando la misma carga de trabajo. El costo de esa decisión recaería sobre quienes buscan resolver sus conflictos y sobre quienes trabajamos diariamente para defender sus derechos”, advirtieron bajo la consigna "menos trabajo es, indefectiblemente, menos justicia".

Finalmente, el CAER instó al Superior Tribunal de Justicia a desistir de la restricción y abrir una instancia de diálogo institucional. Asimismo, adelantó que, en caso de que la reforma se apruebe, recurrirán a “todas las herramientas institucionales y legales” disponibles para revertirla.