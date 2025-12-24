Para muchas personas, pensar qué cocinar cada día se convierte en una verdadera odisea. Los tiempos acotados que imponen las jornadas laborales y las tareas domésticas suelen dejar poco margen para planificar menús elaborados, aun cuando siempre existen recetas sencillas y rápidas que permiten comer de forma saludable. Sin embargo, con la llegada de Navidad y Año Nuevo, la ecuación cambia: hay mayor predisposición para dedicarle tiempo a la cocina y sorprender con platos distintos, sin que eso implique complejidad ni largas horas frente a las hornallas.

Las fiestas de fin de año representan uno de los momentos más especiales del calendario y, tradicionalmente, la mesa suele girar en torno a comidas clásicas como el asado, el pavo o el cerdo. No obstante, en los últimos años cada vez más familias eligen alternativas más livianas, accesibles y frescas, que mantengan el espíritu festivo sin resultar pesadas. En ese contexto, las recetas agridulces ganan protagonismo por su equilibrio de sabores, su versatilidad y su facilidad de preparación.

Estos platos combinan a la perfección con guarniciones frías o tibias, se adaptan a distintos métodos de cocción y permiten lucirse sin necesidad de ser un experto en cocina. Para Nochebuena, elegir una receta que agrade a la mayoría y sea práctica de realizar es clave, especialmente para quienes ofician de anfitriones. En ese sentido, el pollo glaseado con miel y mostaza aparece como una opción ideal: es jugoso, aromático y tiene un delicado toque cítrico que aporta frescura al menú navideño.

Una alternativa festiva y fácil de preparar

El pollo glaseado con miel y mostaza se destaca por su simpleza y por utilizar ingredientes fáciles de conseguir. Para una cena liviana para cuatro personas, se recomienda una presa por comensal.

Ingredientes:

4 pechugas o muslos de pollo

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de mostaza

Jugo de una naranja o un limón, a elección

1 cucharada de aceite de oliva

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta, a gusto

Romero o tomillo (opcional)

Paso a paso

En primer lugar, se deben mezclar la miel, la mostaza, el jugo cítrico, el aceite de oliva y el ajo hasta integrar bien todos los ingredientes. Luego, se salpimenta el pollo, se lo coloca en una fuente y se lo cubre con la marinada. Es recomendable dejarlo reposar al menos 30 minutos para que tome sabor.

Para cocinarlo al horno, se debe precalentar a 180 °C y llevar el pollo durante 35 a 45 minutos, girándolo y pincelándolo con el glaseado para lograr un dorado parejo. En el caso de optar por la plancha, se sella el pollo a fuego medio y se agrega la salsa de a poco, permitiendo que se caramelice suavemente.

Una vez listo, se aconseja dejarlo reposar unos minutos antes de servirlo. Puede acompañarse con ensaladas frescas, batatas asadas o arroz con frutos secos, completando así un plato equilibrado y atractivo para la mesa navideña.