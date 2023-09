A pocas horas de que cerrara el plazo para la oficialización de candidaturas, se realizó una presentación en contra de la candidatura de Juan Carlos Darrichón como intendente de Diamante.



La presentación la realizó el periodista diamantino Oscar Luis Patterer Martin y denuncia que Darrichon está “violando los artículos 234 y 291 de la Constitución Provincial y el artículo 105 de la Ley Provincial Nº 10.027”.



La denuncia se basa en que el actual intendente no puede candidatearse al mismo puesto ya que la releeción solo está permitida una sola vez. El periodista indica en la presentación que en 2011 hubo un pedido de impugnar su candidatura al considerar que esa ya sería su tercera gestión consecutiva si hubiera sido electo pero fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el fallo “Schiavoni Faustino Alfredo y otros c/Estado Provincial s/Acción de Inconstitucionalidad”, Causa Nº 3264 de fecha 02/06/2011.



Asimismo, señala que no es la primera presentación de impugnación que se realiza este año contra Darrichon. “En el mes de Julio y antes de las PASO, logró superar, luego de un extraño fallo del Tribunal Electoral de la Provincia, una primera impugnación que habían presentado los precandidatos Aldo Cardinalli (actual concejal) y la escribana María Eugenia Bozzetti”.



Patterer Martin indica que Darrichon fue intendente en los períodos 2003-2007, 2007-2011, diputado desde el 2011 al 2019 y ahora nuevamente intendente. Y a modo de conclusión y cierre manifestó: “consideré apropiado, en los duros momentos de anomia que vive nuestro país, hacer esta presentación para que sea respetada la legislación vigente. Por ello también he realizado la reserva del caso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de ser necesario”.