La actividad fue organizada por la diputada nacional Marianela Marclay junto a mujeres de la ciudad y se desarrolló en la Isla del Puerto. Contó con la participación de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y de la ex viceintendenta de Gualeguaychú y actual diputada provincial Lorena Arrozogaray, además de militantes y dirigentes provenientes de diferentes puntos de Entre Ríos.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados a la coyuntura política y social de la provincia y del país. Según indicaron las organizadoras, uno de los ejes centrales fue analizar el proceso de reorganización del peronismo entrerriano y los desafíos políticos de cara a los próximos años.

En ese marco, Tolosa Paz sostuvo que el objetivo es debatir “cómo reconstruimos parte del Peronismo de Entre Ríos para volver a gobernar la provincia”. En ese sentido, afirmó que “Entre Ríos tiene que recuperar su capacidad productiva y un gobernador que le ponga esa impronta a esta provincia”, y consideró que ese camino permitiría salir “de la trampa que nos ofrecen Javier Milei y el gobernador”.

La legisladora nacional también cuestionó la política económica del gobierno nacional y advirtió sobre lo que definió como un “plan siniestro de destrucción del aparato productivo industrial”. “No hay posibilidad de desarrollar el país sin industria. Cuando defendemos la industria, reconocemos la posibilidad de desarrollar la patria”, expresó.

En relación con las políticas de género, Tolosa Paz señaló que el presidente “considera invisibles a las mujeres y desprecia la oportunidad de construir una Argentina más igualitaria”, al tiempo que criticó la eliminación de programas destinados a promover la igualdad.

Por su parte, Marclay destacó el sentido político del encuentro y remarcó el rol de las mujeres dentro del movimiento justicialista. “Acá estamos las mujeres para realizar nuestro aporte para que el peronismo se vuelva a unir y pueda volver a alcanzar el gobierno tanto en la provincia como en Argentina”, afirmó.

La diputada también subrayó el trabajo legislativo conjunto con Tolosa Paz en el Congreso de la Nación y señaló que ambas comparten una agenda común dentro de la nueva etapa de reorganización del justicialismo. Según explicó, se trata de una construcción política con impronta federal de cara a las elecciones de 2027.

Finalmente, Marclay reflexionó sobre el lugar de las mujeres en la política. “Las mujeres son la base de movimientos, organizaciones y partidos políticos, pero mayormente no ocupan lugares destacados. Por eso todas juntas debemos seguir trabajando para revertir eso”, concluyó.