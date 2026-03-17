Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que en horas de la tarde de este martes se llevaron adelante tres allanamientos y registros domiciliarios en el marco de una causa judicial por presunto peculado, que involucra a una comuna del departamento.

El procedimiento fue realizado por personal policial en cumplimiento de un mandato judicial dispuesto mediante oficio, con intervención de la Unidad Fiscal local y autorizado por el Juzgado de Garantías de Nogoyá.

Según se detalló oficialmente, las diligencias arrojaron resultados positivos en los tres domicilios inspeccionados.

El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en la intersección de calles Tristán Frutos y La Paz. Allí se realizó la inspección del lugar, donde se constató la presencia de materiales de construcción y se procedió al secuestro de un remito a nombre de la persona investigada.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la sede de la comuna del distrito Sauce. En ese sitio, los efectivos verificaron la existencia de diversos elementos de construcción, entre ellos ladrillos, hierros, bolsas de materiales y baldes con pintura.

Finalmente, el tercer allanamiento se desarrolló en un domicilio de Colonia La Llave, donde se secuestraron 75 chapas de zinc y un teléfono celular perteneciente al investigado.

La causa, caratulada como “peculado”, continúa en etapa investigativa bajo la órbita de la Justicia local, mientras se analizan los elementos secuestrados en el marco de las actuaciones.