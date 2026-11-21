En el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes, se realizaron 21 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. Como resultado de los operativos, cinco hombres fueron detenidos y otras 54 personas quedaron supeditadas a la causa.

Las medidas se llevaron adelante en Gualeguay, General Galarza, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Boulogne, provincia de Buenos Aires. Según se informó, los procedimientos fueron el resultado de una investigación que incluyó tareas de inteligencia, recopilación de información y seguimiento por parte de las áreas intervinientes.

Drogas, dinero y dispositivos secuestrados

Durante los allanamientos se incautaron casi cuatro kilogramos de marihuana y más de un kilogramo de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios.

También se secuestraron $40.388.200 y 43.924 dólares, además de 51 teléfonos celulares, dos notebooks, un pendrive, un chip SIM y otros dispositivos informáticos y de almacenamiento.

Entre los elementos incorporados a la causa se encuentran documentación, talonarios de recibos, chequeras y anotaciones que serán materia de análisis.

Armas, vehículos y elementos de fraccionamiento

En materia de armamento, los efectivos incautaron un revólver calibre 22, una carabina del mismo calibre, un arma de aire comprimido reformada, cargadores y municiones de distintos calibres.

El operativo también permitió secuestrar cuatro vehículos: tres automóviles y una motocicleta. A estos elementos se sumaron balanzas de precisión y digitales, materiales utilizados para el fraccionamiento y distintos objetos que presentaban restos de cocaína.

Intervención de la Justicia Federal

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Ángel Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional, encabezada por Nicolás Eduardo Beltzer.

El despliegue contó con la participación de dependencias de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones de Drogas Peligrosas de distintas Jefaturas Departamentales y efectivos de las Guardias Especiales, la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA).

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal.