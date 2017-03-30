El domingo 2 de abril, desde las 19:00 horas, en la Plaza Mansilla ubicada frente a Casa de Gobierno, la cual por iniciativa del gobernador Gustavo Bordet se vestirá con luces azules como forma de visibilizar la lucha de las personas con autismo y sus familias; se llevará a cabo una jornada de sensibilización sobre el autismo, con el propósito de sensibilizar sobre su detección temprana, diagnóstico, tratamiento y abordaje interdisciplinario e integral. Al finalizar la jornada, a su vez, se realizará una suelta de globos azules.

Mediante esta iniciativa se busca también generar los apoyos para una mejor calidad de vida e inclusión social de las personas con autismo, logrando visibilizar desde el Estado provincial y las organizaciones de la sociedad civil el trabajo en esta temática.

El 2 de abril se celebra el Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo, en coincidencia con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo establecido por la Resolución N° 62/139 de las Naciones Unidas, que en nuestro país se instituye mediante la sanción de la Ley Nacional Nº 27.053. Cabe destacar que la provincia adhirió el año pasado a la conmemoración mediante Decreto Nº 483/16, formando parte de esta jornada de carácter mundial.

Desde el Iprodi se considera de especial interés que se lleven a cabo políticas que fomenten la toma de conciencia y se realicen acciones que contribuyan a la difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley Nacional N° 26.378, la cual goza de jerarquía constitucional a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 27.044.