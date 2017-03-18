Crespo.- Este domingo 19 de marzo, entre las 16:00 y las 19:00 hs, se desarrollará en el Parque del Lago la actividad denominada Expo Vida Sana, que contará con la presencia de agentes preventivos del área de la salud del Sistema de Salud Adventista.

Los gazebos que conforman la estructura física de la expo, albergarán a los agentes de salud y a los participantes que, gratuitamente, podrán ser instruidos acerca de cómo mejorar su estilo de vida y prevenir enfermedades a través del correcto aprovechamiento de los 8 remedios naturales (agua, descanso, ejercicio físico, luz solar, nutrición saludable, temperancia y Esperanza) que el Creador colocó sin costo alguno a disposición de todos en la naturaleza.

Este encuentro es organizado por el Departamento Salud de la Asociación Central de la Iglesia Adventista, con la finalidad de brindar un servicio en favor de la comunidad.