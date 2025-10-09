Con el objetivo de garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos llevará adelante obras de mejora edilicia en la Escuela N.º 60 “Bicentenario”, de la ciudad de Crespo.

Las tareas se realizarán mediante el procedimiento administrativo de cotejo de precios y cuentan con un presupuesto oficial de 35.193.817 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. La apertura de sobres se efectuará el martes 14 de octubre, a las 11, en las instalaciones del establecimiento, ubicado en calle Sarmiento 2200.

El edificio escolar, de nivel primario, posee más de 2000 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas, donde funcionan seis aulas, laboratorio, taller de informática, medioteca, SUM, cocina-comedor, dependencias administrativas y patios.

Entre los principales problemas detectados durante la evaluación técnica se destacan filtraciones de agua en techos y claraboyas, deterioro en revestimientos cerámicos de sanitarios y cocina, y fallas estructurales en aberturas y barandas metálicas, inconvenientes que dificultan el normal desarrollo de las actividades escolares.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó el alcance de las obras que se ejecutan en toda la provincia:

“Llevamos realizando más de 50 aperturas de sobres para intervenciones edilicias en escuelas del territorio provincial. Son obras que, poco a poco, comienzan y se concretan. Avanzamos con acciones concretas para garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas, porque mejorar los espacios escolares es invertir en la calidad educativa de los entrerrianos”, expresó.

La intervención en la Escuela Bicentenario contempla la reparación del techo del SUM, el acondicionamiento de cenefas y perfiles oxidados, el reemplazo de cielorrasos dañados y la impermeabilización de azoteas. Además, se realizará la recomposición del cerco perimetral, refuerzos en rejas y barandas, y la colocación de barandas de acero inoxidable en las rampas de acceso, con el fin de mejorar la seguridad y accesibilidad del edificio.