El reconocimiento, visibilización y el avance hacia políticas a futuro para las mujeres de pueblos originarios serán los principales objetivos del Primer Encuentro de Mujeres Originarias de Entre Ríos que se realizará en el complejo Escuela Hogar Eva Perón, de la ciudad de Paraná entre el 21 y el 23 de octubre.

El encuentro surge del interés de mujeres de distintas comunidades charrúas que manifestaron la necesidad de reunirse para intercambiar saberes y la secretaria de Cultura entrerriana, Francisca D’Agostino, dijo que buscan compartirlo con toda la población, ya que consideró que Entre Ríos se ha desarrollado «con la idea que los indios fueron exterminados y es una provincia gringa, desconociendo la existencia e identidad charrúa».

Durante las jornadas, se desarrollará un intercambio entre las mujeres originarias, para así «visibilizar la cultura originaria que portan», en el marco de un reconocimiento a Rosa Albariño, la poeta de la ciudad de Villaguay, que promovió desde fines de los noventa ese «resurgimiento fundando comunidades, recuperando saberes, técnicas, hábitos culturales, simbología y fragmentos de la lengua», explicó.

D’Agostino remarcó que Albariño «dedicó su vida a la lucha por la visibilización y reivindicación del Pueblo Nacional Charrúa, tanto en Entre Ríos como en Uruguay», a través de un trabajo de recopilación de memoria oral en los montes.

Durante el encuentro, las mujeres debatirán sobre su actualidad, las problemáticas sobre salud y educación intercultural, territorialidad y la necesidad de «combatir los crímenes disfrazados de practicas culturales contra mujeres y niñas como el chineo», detalló la funcionaria.