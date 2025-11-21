Desde este viernes, paranaenses y turistas pueden volver a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad: el Balneario Municipal, ubicado en pleno corazón de la Costanera. La Municipalidad de Paraná habilitó oficialmente el tradicional sector de playa, que forma parte de la identidad local y se consolida como uno de los principales atractivos para quienes visitan la capital entrerriana.

Con la apertura, ya se encuentran colocadas las boyas que delimitan el área segura de ingreso al agua, mientras que un equipo de guardavidas trabaja de manera permanente para garantizar la seguridad de todas las personas que concurran al lugar.

Tres balnearios habilitados para el verano 2026

La intendenta Rosario Romero había anunciado recientemente que, rumbo al verano 2026, Paraná volverá a contar con tres balnearios municipales en funcionamiento: Bajada Grande, Thompson y el Municipal. En esta temporada, el primero en abrir sus puertas para los bañistas es justamente el Balneario Municipal, dando inicio formal a la actividad en la ribera.

Equipamiento renovado para mejorar la experiencia

Como parte de los preparativos, la Municipalidad realizó una serie de inversiones en equipamiento, que incluyen camastros, sombrillas y otros elementos destinados a que vecinas, vecinos y turistas puedan disfrutar de la playa sin necesidad de llevar sus propios implementos. Esta temporada veraniega, el Balneario Municipal se posiciona nuevamente como un punto de encuentro para disfrutar del río, el sol y las diversas actividades recreativas que ofrece la Costanera en los meses de calor.