El Parque Escolar Rural Enrique Berduc (Pereb) vuelve a recibir a instituciones educativas con un programa actualizado de visitas guiadas, luego de haber atravesado un período de reacondicionamiento debido a las recientes inclemencias climáticas. La reapertura marca un nuevo impulso para este espacio clave en la educación ambiental de la provincia.

Ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Paraná, el predio ofrece a estudiantes y docentes una experiencia integral que combina naturaleza, aprendizaje y recreación. Una de las propuestas más destacadas es el traslado ferroviario, gestionado con el apoyo de Trenes Argentinos, que permite a los grupos viajar desde la estación central hasta la parada Berduc, situada dentro de la reserva.

Las jornadas educativas comienzan temprano: los contingentes parten alrededor de las 7:55 y llegan cerca de las 9, momento en el que se inician las actividades planificadas. “Los estudiantes disfrutan de una jornada completa en contacto con la naturaleza”, señaló Griselda Urich, responsable del área de Educación, Comunicación y Relaciones Institucionales del parque.

Propuesta educativa integral

El programa incluye una amplia variedad de actividades diseñadas para fomentar la conciencia ambiental. Entre ellas se destacan recorridos por el museo y la biblioteca, senderismo interpretativo, plantación de árboles, observación de aves y reconocimiento de flora autóctona. Además, se suman experiencias astronómicas, fogatas y opciones de acampe para estadías más prolongadas.

Las visitas se organizan en turnos de mañana o tarde, según las necesidades de cada institución, y cuentan con el acompañamiento de personal especializado que guía a los grupos en cada instancia del recorrido.

El parque permanece abierto al público en general de 8 a 20, mientras que el área de camping está habilitada exclusivamente bajo supervisión escolar. Como parte del sistema provincial de áreas naturales protegidas, el Pereb se encuentra categorizado como reserva de usos múltiples, consolidando su rol en la formación ambiental y la participación comunitaria.

Cómo coordinar las visitas

El Pereb depende del Consejo General de Educación de Entre Ríos y está ubicado en el kilómetro 459 de la ruta nacional 12. Para organizar visitas, las instituciones deben gestionar previamente el traslado ferroviario mediante una nota formal con los datos del viaje.

Las consultas y reservas pueden realizarse vía WhatsApp al 343 4056372, por correo electrónico a [email protected] o a través de sus redes sociales oficiales (@anp.pereb).