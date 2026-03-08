Con más de cinco décadas de trayectoria profesional vinculada al área previsional, Kisser analizó el estado actual del sistema y sostuvo que la problemática de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos no es reciente, sino que se arrastra desde hace al menos 15 años. En ese marco, defendió la continuidad del organismo provincial y del régimen del 82% móvil, aunque consideró imprescindible introducir reformas estructurales para evitar un eventual colapso.

Entre las principales propuestas mencionó la necesidad de avanzar hacia un corrimiento progresivo de la edad jubilatoria para equipararla con el régimen nacional, es decir, 60 años para las mujeres y 65 para los varones.

Según explicó, esta modificación debería implementarse de manera gradual y permitiría a la provincia acceder a mayores recursos nacionales en el marco del pacto fiscal, ya que actualmente la Nación solo transfiere fondos por aquellos beneficiarios que ya cumplen con la edad jubilatoria establecida a nivel nacional.

Kisser también cuestionó la sostenibilidad de algunos regímenes especiales. En ese sentido, consideró que no resulta razonable que determinados sectores, como el policial, puedan acceder a la jubilación a los 50 años cuando todavía cuentan con capacidad para desempeñar otras funciones dentro del Estado.

Otro de los aspectos que criticó con dureza fue la modalidad de pago de ciertos haberes en la administración pública provincial. El ex legislador denunció que el Estado entrerriano otorga adicionales y aumentos no remunerativos —lo que calificó como pagos “en negro”—, lo cual, a su entender, viola principios constitucionales y afecta el financiamiento del sistema previsional.

“El Estado es el principal evasor. ¿Cómo le voy a controlar a un privado que está evadiendo si el primero que evade es el Estado?”, cuestionó.

Finalmente, Kisser también apuntó contra lo que definió como “nichos de privilegio” dentro de la administración pública y criticó la existencia de funcionarios que perciben salarios cercanos a los 15 millones de pesos, incluso por encima de las remuneraciones de legisladores.

En ese sentido, mencionó el caso del actual ministro de Gobierno de la provincia, a quien cuestionó por optar por cobrar su remuneración como director de la empresa energética provincial ENERSA por ser “más sustanciosa”, situación que calificó como “mínimamente no ética e inmoral”.

Para Kisser, el debate sobre el futuro del sistema previsional entrerriano debe darse con transparencia y responsabilidad política, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad sin afectar los derechos de los jubilados actuales ni de los futuros beneficiarios.