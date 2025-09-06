Crespo.- El pasado miércoles 27 de agosto, la Unidad Educativa de Nivel Inicial N°211 "Rayito de Sol" celebró con alegría y emoción sus 36 años al servicio de la comunidad, reafirmando su compromiso con la educación y el acompañamiento en los primeros años de vida.

Esta institución surgió como una iniciativa de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, con el objetivo de brindar cuidados y asistencia pedagógica a niños y niñas cuyas madres comenzaban a incorporarse al mundo laboral. Desde entonces, el jardín ha crecido y se ha consolidado como un espacio cálido, inclusivo y lleno de juego, donde el aprendizaje surge de manera natural y significativa.

Actualmente, la Unidad Educativa de Nivel Inicial (U.E.N.I.), está distribuida en siete salas: dos salas de 2 años, dos de 3, dos de 4 (en ambos turnos) y una sala de 5 años en el turno mañana. En cada una de ellas, el juego ocupa un lugar central, siendo el motor que impulsa el descubrimiento, la imaginación y la construcción de conocimientos.

Con motivo del aniversario, los alumnos de la sala de 5 años, junto a su docente, trabajaron de manera especial en cómo compartir esta celebración con la comunidad. A partir del conocimiento del periódico Paralelo 32, surgieron preguntas e intereses sobre cómo nace un diario, de dónde proviene su nombre, qué secciones lo componen, y hasta se animaron a soñar con crear su propio periódico.

Este proyecto no solo fue una forma de celebrar, sino también una oportunidad para acercar a los niños al mundo de la comunicación, despertando su curiosidad, su espíritu creativo y su capacidad de expresión.

Los alumnos son: Francesca Aitana Aguilar Ulrich, Sara Carlson, Antonella Giménez, Emilia González Tula, Nicole Heredia, Emma Belén Hofstetter, Juana María Jumilla Piedrabuena, Elías Kinderknecht, Milagros Luján Koch Kraft, Isabella Lambredt Gaut, Facundo Ledesma, Saustín Yael Lichtenwald, Ian Maier Popp, Cleo Nichea, Keyla Pastori Kerps, Alfonsina Pittia Garberi, Binicio Facundo Rebeque Egoavil, Tiziano Valentino Rebeque Egoavil, Juan Pablo Romero Britos, Alejo Tiziano Salzman, Emanuel Schmidt Schaab, Lorenzo Spretz, Iara Abigail Vergara Romero, Francesca Victoria Weinzettel, Valentin Antonio Wendler. Docente: Ayelén Godoy