El ex diputado, ex senador provincial y ex Embajador en Cuba, Raúl Taleb, brindó su opinión sobre la realidad política, social y económica del país y de Entre Ríos, destacando que se atraviesan momentos complejos de los cuales costará salir. Además, avizoró una próxima devaluación que afectará a la mayoría de los trabajadores argentinos. En el ámbito político, postuló a Axel Kicillof como posible conductor del Partido Justicialista (PJ) Nacional y destacó a Rosario Romero como la figura más relevante de la provincia.

El contexto económico y una posible devaluación

Taleb indicó que "se observa un momento difícil y es la repetición de un ciclo histórico que ya se ha dado casi por cuarta vez, con una falta de resolución de un problema grave que es el presupuesto nacional, que no lo tenemos". En este sentido, criticó que el Gobierno Nacional "no presentó el Presupuesto en tiempo y forma, lo presentó y lo retiró", por lo que el país se encuentra gobernando con un presupuesto reconducido, permitiendo gastos sin control del Congreso.

Advirtió que "la salida posterior a las elecciones, si es que se llega, naturalmente es una devaluación, que es además lo que está exigiendo el FMI: un dólar de libre flotación". Señaló que actualmente "el Tesoro de la Nación ha tomado el comando del manejo financiero, controlando el dólar con ventas diarias de divisas que no tenemos, pero estamos gastando, lo cual es grave".

Asimismo, sostuvo que "según fuentes cercanas al JP Morgan, se estima que a fines de abril llegarán unos 8.000 millones de dólares, monto que resultará insuficiente para resolver la crisis financiera actual". En este marco, alertó sobre "el impacto de una eventual devaluación, que se trasladará a precios y afectará a los trabajadores con ingresos fijos".

Análisis de la gestión de Rogelio Frigerio

Consultado sobre la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, Taleb consideró que "se está moviendo con inteligencia, pagando los sueldos en tiempo y forma" y comparó su gestión con la de Jorge Busti, aunque sin la posibilidad de realizar grandes obras públicas por la falta de recursos provinciales y el escaso envío de fondos desde Nación.

"Creo que falta un poco de lucha para poner de pie a la provincia, como en la pelea por los recursos de Salto Grande para que pasen directamente a Entre Ríos, lo que permitiría reducir la tarifa eléctrica, al igual que sucede con las provincias petroleras", manifestó.

A su vez, valoró el diálogo en la gestión provincial: "Las cámaras de la Legislatura funcionan bien, el Poder Judicial funciona regularmente bien, aunque con demoras, y vivimos en una provincia con seguridad y tranquilidad en comparación con otras".

El futuro del peronismo

Sobre la situación del peronismo, Taleb consideró que "siempre fue gregario y necesita un conductor, pero hoy no lo tiene". Señaló que el liderazgo debe estar en manos de "un dirigente convocante de todos los sectores del campo nacional y popular, desde la izquierda hasta los conservadores nacionales, como lo hizo Perón".

"A mí me gusta mucho Axel Kicillof, pero hay otros que también pueden ser", aseguró, y advirtió que "si no logramos un liderazgo claro, el peronismo dejará de ser peronismo". Propuso la construcción de "un gran frente nacional y popular, para resolver el grave problema que nos dejará este gobierno".

Rosario Romero, la figura clave en Entre Ríos

Finalmente, Taleb destacó a Rosario Romero como la dirigente más importante de Entre Ríos. "Hoy la más importante es una persona con capacidad profesional, pensamiento claro, tolerante y abierta al diálogo, con popularidad, capacidad y honestidad: tres condiciones para ser una gran dirigente", resaltó.