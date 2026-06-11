Crespo- El viernes 1º de septiembre, apenas llegado de Francia el eximio acordeonista Raúl Barboza inicia en nuestra ciudad su gira Universo Chamamé con una serie de recitales que presentará durante septiembre en distintos puntos del país.

Acompañado por su músicos Nardo González en guitarra y Roy Valenzuela en contrabajo, presentará obras de su extensa trayectoria, incluido su último disco “Barboza Cuarteto” y nuevas composiciones de este último tiempo.

El espectáculo está programado para las 21:00 en el Salón Municipal y las entradas anticipadas están para la venta en Crespo Musical y Audio Centro Musical a $ 200.